Baumgart ist das letzte Chemnitzer Puzzle-Stück

Der Kader des Chemnitzer FC ist komplett. Am Donnerstag verkündeten die Himmelblauen, dass Tom Baumgart vom künftigen Liga-Konkurrenten Hallescher FC an die Gellertstraße wechselt. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war zwischen 2010 und 2018 schon mal beim CFC und schaffte dort den Durchbruch im Herrenbereich. Geschäftsführer Uwe Hildebrand betont in einer Meldung: "Mit Tom bekommen wir einen Spieler, der viel Erfahrung auf hohem Niveau mitbringt. Er ist sehr flexibel einsetzbar, eng mit dem Klub verbunden und kann ein wichtiger Baustein in unserem Kader werden." Baumgart verrät: "Dieser Wechsel ist etwas Besonderes für mich. Ich kenne den Verein, habe noch zu vielen Leuten Kontakt und werde einige Gesichter wieder erkennen."