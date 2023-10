Baumgart hofft auf Uths Comeback - und bremst

Erst vier Tore erzielte der 1. FC Köln in den bisherigen sieben Partien. Die Hoffnung auf Besserung liegt auf den Schultern von Mark Uth - der zumindest vor einem Kurzzeit-Comeback steht.

Vier freie Tage und dies auch noch vor dem Derby gegen Mönchengladbach - das ruft Skeptiker auf den Plan. Tatsache aber ist: Steffen Baumgart mag zwar mitunter etwas "old school" wirken. Doch der Trainer des 1. FC Köln hört genau hin, wenn die Wissenschaftler in seinem Trainerteam die Belastungssteuerung erklären, und für gewöhnlich stellt er die Ergebnisse nicht in Frage. Also beginnt die Vorbereitung auf Mönchengladbach am Dienstag, da die Partie am Sonntag ausgetragen wird.

Unabhängig davon hätten die Kölner in dieser Woche ohnehin nur mit gebremsten Schaum arbeiten können. Zwar weilten mit Florian Kainz, Dejan Ljubicic (beide Österreich) und Mathias Olesen (Luxemburg) nur drei Profis bei ihren Nationalteams. Doch mit Benno Schmitz (muskuläre Probleme), Davie Selke (krank), Linton Maina und Leart Paqarada (beide Rückenschmerzen) fehlten vier weitere Stammspieler. Die Profis, die sich nach langen Verletzungspausen wieder herankämpfen konnten (Mark Uth, Jan Thielmann, Noah Katterbach, Florian Dietz) tun sicher gut daran, dem Körper eine Erholungsphase zu gönnen.

Baumgart: "So weit ist Mark dann doch noch nicht"

Uth wird am Sonntag aller Voraussicht nach zum Kader gehören, der Routinier bestritt in dieser Saison noch kein Bundesliga-Spiel und wird in der Offensive schmerzlich vermisst. Baumgart: "Mark hatten wir in dieser Saison als jemanden eingeplant, der Tore macht." Daran hapert es, lediglich viermal hatten die Kölner Grund zur Freude. Der Trainer ist davon überzeugt, "dass Marks Spiel auch die anderen Jungs besser macht." Allerdings sagt er auch: "Von Beginn an spielen wird er nicht. So weit ist Mark dann doch noch nicht."

Als Joker freilich kann er auch wertvoll sein. Konnte der FC in den vergangenen zwei Jahren in vielen Spielen um die 60. Minute herum qualitativ und vom Tempo her nachlegen, gingen dem Trainerteam in dieser Spielzeit die Alternativen aus. Besonders deutlich wurde dies in der Partie gegen den VfB Stuttgart. Während Baumgart den talentierten Nachwuchsprofi Damion Downs (19) aufs Feld schickte, kam bei den Schwaben der mit einer Menge Auslandserfahrung ausgestattete Deniz Undav (27) zum Zuge, der schließlich mit zwei Treffern die spielerisch ausgeglichene Partie entschied.