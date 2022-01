Baumgart gibt zu: Seinen Jungs hängt die letzte Zeit "in den Knochen"

Auch wenn der 1. FC Köln am Samstagabend längere Zeit mit 2:1 beim VfL Bochum geführt hat, ist Trainer Steffen Baumgart mit dem 2:2 am Ende zufrieden. Vor allem, weil der Tank seiner Spieler doch etwas leer sein soll.

Steffen Baumgart hat mal wieder einen typischen Steffen Baumgart verkörpert. Der Trainer des 1. FC Köln präsentierte sich in der Schlussphase agil an der Seitenlinie, gab etliche Anweisungen in den Schlussminuten heraus, hatte sich zwischenzeitlich während des Gastspiels in Bochum freundschaftlich mit seinem Gegenüber Thomas Reis unterhalten - und eine Flasche auf den Rasen gefeuert.

Direkt nach Spielschluss zeigte sich der 50-Jährige, der 2015 den Fußballlehrer-Lehrgang zusammen mit Reis, Florian Kohfeldt oder auch Marco Rose absolviert hatte, zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Auch über die am Ende verspielte 2:1-Führung sah Baumgart gern hinweg, wie er beim Gespräch mit "Sky" erzählte: "Ich gehe heute vielleicht sogar ein bisschen mehr zufrieden mit dem Punkt nach Hause, auch wenn wir geführt haben. Denn man hat schon gemerkt, dass den Jungs die letzte Zeit so ein bisschen in den Knochen hängt."

Der Coach der Domstädter, der die weggeworfene Wasserflasche im Übrigen selbst wieder brav eingesammelt und aufgeräumt hatte, spielte damit auf die intensiven Wochen inklusive des Pokal-Fights unter der Woche gegen Zweitligist HSV (3:4 im Elfmeterschießen) an und ergänzte bei seinem Statement: "Wir hatten dann heute am Ende nicht mehr so die Frische in den Knochen, dass man sagen kann: 'Das Ding hier musst du ziehen'. Das geht schon in Ordnung." Zumal Köln mit dem Punkt den aktuellen Platz unter den Top 8 der Bundesliga festigte.

"Wir sollten bescheiden und demütig sein"

Auch eine zu hohe Erwartungshaltung im Umfeld wusste Baumgart zu thematisieren: "Meine Jungs waren müde und kaputt, aber sie haben gut gearbeitet. Wie man weiß, ist man in Köln schnell unzufrieden mit einem Punkt. Ich glaube aber, wir sollten bescheiden und demütig sein." Die Punkte könne man "freundschaftlich teilen", fand zudem auch Bochums Coach Reis. "Das ist okay." Auch wenn es für seine Schützlinge, die am Ende des Tages mehr Chancen gehabt hatten, "nicht unmöglich" gewesen sei, "dieses Spiel auch zu gewinnen".

Schwäbe zeigt sich direkt als neue Nummer 1

Der Mann, der das durchaus mögliche 3:2 der Bochumer zu verhindern wusste, war in jedem Fall "Effzeh"-Keeper Marvin Schwäbe, der erst unter der Woche von seinem Trainer fest zur neuen Nummer 1 und damit zum Nachfolger von Timo Horn installiert wurde. Schwäbe hielt gleich ein paar brandgefährliche Abschlüsse von VfL-Kickern wie Gerrit Holtmann stark - und stellte sich nach der Partie ebenfalls den Fragen. "Natürlich bestätigt das so ein bisschen die Leistung, die ich gebracht hab", gab der im Sommer von Bröndby gekommene Schlussmann zu Protokoll. "Das freut mich, dass der Ausschlag in meine Richtung gegangen ist." Giftpfeile zwischen ihm und der langjährigen Stammkraft Horn seien zudem nicht existent: "Wir können ganz gut und normal miteinander umgehen."