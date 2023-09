Baumgart: "Fußball muss Spaß machen!"

Es herrscht Redebedarf in Köln. Und dieser Umstand gestaltet sich meist derart, dass einer (Trainer Steffen Baumgart) redet und die anderen (seine Spieler) zunächst einmal zuhören.

Kölns Trainer Steffen Baumgart ist weit davon entfernt, in Hektik zu verfallen.

Ein Punkt nach drei Spielen, das macht ihn nicht nervös. Zumal die Spiele gegen Dortmund (0:1), Wolfsburg (1:2) und Frankfurt (1:1) in der vergangenen Spielzeit ebenfalls lediglich einen Punkt brachten, wenn auch zu anderen Zeitpunkten der Saison gespielt wurden. Was wiederum zeigt, dass die Spielplaner der DFL den Kölnern zu Beginn ein richtig dickes Brett zu bohren gaben.

"Es geht um die Art, wie wir spielen - da hat einiges gefehlt"

Was Baumgart viel eher missfiel als die Ausbeute, ist die Art und Weise, in der die Mannschaft aufspielte. Nur knapp 40 Prozent Ballbesitz und regelrechte Abwehrschlachten. "Das", so Baumgart, "kann es nicht sein."

Wie meist bei ihm geht es nicht um die Ergebnisse: "Es geht um die Art, wie wir spielen - und da hat mir einiges gefehlt." Worauf der mitunter lautstark argumentierende Trainer noch einmal Wert legt: "Ich bin nicht nervös." Er pflege halt eine deutliche Sprache, erklärt er seine "Hell-wach-Methode". Was ihm wichtig ist und wofür er kämpft: "Fußball muss Spaß machen!"

Bislang weist der FC in dieser Hinsicht Defizite auf, unterhält fußballerisch nicht wirklich. Zu oft bleiben Stückwerk und viel Laufarbeit, die immer häufiger ins Leere geht, weil man Ball und Gegner hinterherläuft. Auffällig wurde dies in Frankfurt beim erst spät noch hinzunehmenden Remis, als das Positionsspiel der Eintracht zu unnötigen Läufen zwang. Am Ende verbuchte Köln bei absolvierten 127, 3 Kilometern nur 35 Prozent Ballbesitz. Von der Mannschaft, die aktiv, aggressiv und zweikampfstark auftrumpfte, ist aktuell wenig übrig.

Martel und Olesen fehlen verletzt, Selke kehrt zurück

Personell muss sich das Trainerteam Gedanken um die Besetzung des zentralen Mittelfelds machen.

Vorgesehen war das Duo Eric Martel und Mathias Olesen, gleich beide fallen verletzt aus. Dejan Ljubicic wird nun auf diese Position rücken. Ob er einen Partner zur Seite gestellt bekommt oder allein auf der Sechs spielt, ist Gegenstand der Überlegungen.

Ebenso die Besetzung der Offensive, in der Davie Selke auf jeden Fall wieder eingesetzt werden kann.

Und auch Innenverteidiger Julian "Jeff" Chabot, der in Frankfurt ausgewechselt werden musste, gab grünes Licht.