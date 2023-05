Baumgart: "Für die Kölner ist das beängstigend"

Steffen Baumgart hat seinen Vertrag beim 1. FC Köln bis 2025 verlängert. Jedoch bleibt er realistisch und spricht angesichts der branchentypischen Mechanismen von einer Absichtserklärung.

Will bis 2025 in Köln bleiben: Steffen Baumgart IMAGO/Beautiful Sports

Mit Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison wird Steffen Baumgart in seine dritte Saison als Trainer des 1. FC Köln gehen. Die Zeit seit Juli 2021, als er in Köln begann, brachte er bislang ohne nennenswerten Gegenwind hinter sich. Was zum einen daran liegt, dass seine Arbeit mit seinem Trainerteam und dem Kader offensichtlich fruchtet und zum zweiten daran, dass er als ehrliche Haut rüberkommt, als einer, der die direkte Ansprache liebt, aber auch bereit ist, sich andere Meinungen anzuhören.

Die Verlängerung des Vertrags bis 2025 sieht er als das, was sie ist: Eine Absichtserklärung, mehr nicht. "Jeder weiß, wie schnell es geht in diesem Geschäft", erinnerte Baumgart an die gern zitierten "Mechanismen der Branche", die immer dann in Gang gebracht werden, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt. "Mein Gedankengang ist, wenn ich es schaffe, in Köln ins vierte Jahr zu gehen, dann mache ich drei Kreuze. Das muss ich erstmal erreichen."

Eine überaus realistische Einschätzung des Trainers, auch unter dem Aspekt, dass er eine Menge Spaß verspürt in seinem Berufsalltag. Der soll sich am Freitag unbedingt noch erhöhen. Zwar hielte er einen Abstieg der Hertha für eine "Katastrophe", doch Geschenke sind für den taumelnden Hauptstadt-Klub nicht vorgesehen: "Ich will das Spiel gewinnen, mit aller Macht. Das hat nichts mit der Situation von Hertha zu tun, sondern damit, dass wir nur noch zwei Heimspiele haben. Ich höre immer, dass es um nichts mehr geht. Doch: Es geht um eine ganze Menge."

Zum Beispiel darum, dass jeder Platz, den man in der Tabelle gut macht auf die Konkurrenz, ein erkleckliches Sümmchen mehr einbringt aus dem großen Geld-Topf der Liga. Und weil Borussia Mönchengladbach - bislang auf Rang zehn einen Punkt vor dem FC rangierend - in Dortmund ran muss, hat der FC die Möglichkeit, den alten Rivalen in der Tabelle zu überholen. Ein zusätzlicher Anreiz für das Team.

Er erinnert an die Vergangenheit und scherzt: "Ich glaube, für die Kölner ist es beängstigend, dass der Trainer so lange hier ist. Herr Stöger war der letzte, der es geschafft hat, über einen ganz langen Zeitraum da zu sein. Alle anderen waren nach einem Dreiviertel-Jahr schon wieder weg." Und wenn er die vier Jahre vollmacht? "Dann sollten beide Seiten überlegen, ob ein fünftes oder sechstes Jahr Sinn macht oder man einen anderen Weg geht."

Und die Fans in Müngersdorf haben es sich tatsächlich auch verdient, nach fünf sieglosen Heimspielen mit nur einem Treffer mal wieder einen Dreier zu bejubeln.