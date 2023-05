Baumgart: "Für die Chancen, die wir hatten, ist das kein gutes Ergebnis"

Mit dem Klassenerhalt in der Tasche konnte der 1. FC Köln ganz befreit in die letzten drei Spiele dieser Saison gehen. Dass es beim FC nicht unbedingt den großen Druck benötigt, um Bestleistungen abzurufen, stellten die Geißböcke am Freitagabend gegen Hertha BSC unter Beweis.

Sah seine Mannschaft fünf Tore schießen, aber auch viele Chancen vergeben: Steffen Baumgart. IMAGO/Eibner