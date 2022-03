Baumgart freut sich über Klassenerhalt und vermeidet ein bestimmtes Wort

Nach dem Derbysieg über Leverkusen hat der 1. FC Köln den Klassenerhalt quasi in der Tasche. Nach Abpfiff sprach Trainer Steffen Baumgart über die weiteren Ziele.

"Da muss schon viel passieren, dass es mit dem Klassenerhalt nicht klappt", sagte Baumgart nach dem 1:0 in Leverkusen bei DAZN und freute sich darüber, dass man das gesteckte Ziel so früh erreicht hat. "Wir haben März, es ist noch nicht mal Frühling und wir haben mit Köln den Klassenerhalt geschafft. Das ist doch schön."

"Wir haben einen richtigen Fight von beiden Mannschaften gesehen. Beide Mannschaften haben das Derby angenommen. Ich freue mich über den Sieg, aber wir wissen schon auch, dass es eng war. Leverkusen hatte seine Chancen", sagte Baumgart und verteilte Lob. So hätten seine Spieler "Situationen häufig gut gelöst". Ein Sonderlob gab es auch für Torhüter Schwäbe, der "in mehreren Situationen riesig gehalten" hat.

Ein starkes Spiel machte auch Kingsley Schindler, der in der BayArena nicht nur sein erstes Bundesliga Tor für Köln, sondern auch sein erstes überhaupt in der Bundesliga erzielt hat. Das ist ein geiles Gefühl - und dann noch in dem Spiel, drei geile Punkte", verriet der 28-Jährige.

Europapokal als Kölner Tabu

Und wie geht's weiter? Zunächst steht das schwere Heimspiel gegen Borussia Dortmund an. Und da will der Effzeh den nächsten Coup landen. "Wir wollen noch so viele Punkte holen wie möglich und oben angreifen", sagt Salih Özcan und gibt sich selbstbewusst: "Wir können auch gute Mannschaften schlagen, die individuell stark sind und über viel Tempo kommen."

Dass die Europapokalplätze in Sichtweite sind, wissen die Kölner - das Wort Europapokal will dennoch niemand so richtig in den Mund nehmen. "Wir wollen demütig bleiben, weiterarbeiten und Gas geben", sagte Schindler etwa, während Baumgart ergänzte, dass man Spiele gewinnen möchte. "Es geht nicht darum, das Ziel zu benennen", sagte der 50-Jährige und verwies darauf, dass in der Bundesliga auch andere Mannschaften stabil spielen. "Wir reden da über Freiburg, über Union Berlin."