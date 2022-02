Baumgart freigetestet und in Leipzig auf der Kölner Bank

Der 1. FC Köln kann im Auswärtsspiel bei RB Leipzig wieder auf Cheftrainer Steffen Baumgart bauen.

Nachdem der Versuch am Vortag noch gescheitert war, hat sich Baumgart am Mittwoch erfolgreich freigetestet und darf deshalb die häusliche Isolation verlassen. Am Mittwoch wird der 50-Jährige das FC-Training leiten, am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Leipzig auf der Bank sitzen.

Den 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg am Samstag hatte Baumgart nach seiner Corona-Infektion von der heimischen Couch aus verfolgen müssen. Nach Klubangaben war er "über die gesamte Dauer ohne nennenswerte Symptome" geblieben.