Baumgart: "Es wird einige harte Entscheidungen geben!"

Kölns Trainer Steffen Baumgart muss vor dem Pokalspiel am Samstag bei Jahn Regensburg (15.30 Uhr) einige Profis aus dem Spieltagskader aussortieren. Für die Verantwortlichen ist das ein positives Zeichen.

Steffen Baumgart ist nicht bekannt dafür, aus seinem Herzen eine Mördergrube zu machen. Und deshalb steht seine ganz persönliche Schlagzeile vor dem ersten Pflichtspiel der Saison fest: "Ich möchte nach Berlin!" Mit dieser Zielsetzung geht er den DFB-Pokal-Wettbewerb an, es kann keine andere für ihn geben: "Das ist mein Wunsch."

Vor dem Wunsch steht die Wirklichkeit und die heißt Regensburg und nach allem was geschrieben und gesprochen wurde über diese Erstrunden-Partie ist klar: "Wir sind der Bundesligist, wir wollen weiterkommen", formuliert es der Trainer. Aber er warnt ebenso: "Die Gefahr liegt im Wettbewerb begründet." Soll heißen: Jedes Spiel bringt diese ganze spezielle Finalsituation und der FC mag dem Jahn einiges voraus haben, Wettbewerbspraxis gehört nicht dazu.

Baumgart: "Jeder, der im Kader steht, könnte auch in der Startelf stehen"

Der Zweitligist bestritt bereits zwei Pflichtspiele, holte das Optimum von sechs Zählern und präsentierte sich Kölns Trainer "klar, geradlinig, wach." Dieser Gegner gehe sehr früh auf das 1:0, außerdem gilt höchste Aufmerksamkeit bei Ecken und Freistößen: "Sie haben eine sehr gute Größe, auch bei Standards." Allerdings verfügt der 1. FC Köln aktuell über einen Kader, den die Verantwortlichen über den grünen Klee loben.

Als ein wichtiges Merkmal professioneller Einstellung gilt die Tatsache, dass kein Spieler verletzt ausfällt. Lediglich die Nachzügler Steffen Tigges (Trainingsrückstand, sammelt Spielpraxis bei der U 21 der "Geißböcke“) und Ondrej Duda (nach Erkrankung) stehen nicht zur Verfügung, „ansonsten", so Baumgart, "sind alle gut drauf." Und Geschäftsführer Christian Keller ergänzt: "Das spricht für gute Trainingssteuerung und dass die Jungs gut vorbereitet ins Training gekommen sind."

Weil die Situation so ist, hat der Trainer die Qual der Wahl: "Es wird einige harte Entscheidungen geben müssen." Welche, wird er im Einzelnen am Freitag dem Team mitteilen. Als Rückschlag soll eine mögliche Nicht-Nominierung kein Spieler empfinden: "Jeder, der im Kader steht, könnte auch in der Startelf stehen", sagt Baumgart, der davon überzeugt ist, "dass wir eine sehr gute, homogene Mannschaft haben." Das soll Regensburg - Spielpraxis hin, sechs Punkte her - am Samstag zu spüren zu bekommen.

