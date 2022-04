Baumgart: "Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:2)



Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Ich bin enttäuscht, wie wir uns in der ersten Halbzeit verhalten haben. Gladbach hat zur Pause auch durch unsere passive Spielweise verdient geführt. In der zweiten Halbzeit hatten wir die ein oder andere Möglichkeit, aber da hat immer ein bisschen was gefehlt. Wir sind natürlich alle enttäuscht, dass wir heute verloren haben."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit waren wir dominant und haben wenig zugelassen, in der zweite Halbzeit waren wir auch unsicher im Passspiel. Ich bin über die drei Punkte sehr, sehr glücklich."

1. FC Köln - FSV Mainz 05 3:2 (0:1)



Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Die ersten 60 Minuten waren wir nicht gut im Spiel. Mit dem Tor und den Wechseln kommen wir gut zurück. Es war wichtig, dass die Jungs weitergemacht haben. Wir hatten am Ende des Quäntchen Glück. Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die, die ein Tor mehr gemacht hat. Aber wir wissen, dass wir es besser machen müssen in den nächsten Spielen."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es ist sehr bitter für uns. Wir hatten das Spiel in der ersten Stunde gut im Griff. Nach dem dreifachen Wechsel haben wir schlecht verteidigt und den Gegner wieder ins Spiel gelassen. Dann war das Stadion wieder dabei, und es war schwierig für uns. Insgesamt wäre in der Woche mehr möglich gewesen."

Bayern München - FC Augsburg 1:0 (0:0)



Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die erste Halbzeit war nicht gut, da hatten wir zu wenig Anlaufgeschwindigkeit, sind oft vor dem Gegenspieler stehengeblieben und hatten Glück, dass wir kein Tor kriegen. Wir waren mit Ball ein bisschen zu langsam. Sie haben die taktische Idee gut umgesetzt, aber nicht mit dem nötigen Elan. Das haben wir klar angesprochen. Aber wir sind in einer Phase, in der es nicht um Glamour geht, sondern um Punkte und gewonnene Spiele."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben über 90 Minuten eine gute Partie abgeliefert - leider ohne Ertrag. Wir haben versäumt, unsere Situationen zu nutzen, die du in München nicht so einfach bekommst. In der zweiten Hälfte ist Bayern besser geworden, sie haben brutale Qualität und Schnelligkeit eingewechselt. Dann kommt der Elfmeter, der unglücklich ist, aber den man geben kann. Wir sind enttäuscht, aber zuversichtlich, dass wir mit dieser Leistung die nötigen Punkte holen."

VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 4:0 (2:0)



Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind als Mannschaft aufgetreten, das war der entscheidende Unterschied zur vergangenen Woche. Ich freue mich auch, dass wir es bis zum Ende durchgezogen haben. Aber klar ist auch: Im Abstiegskampf ist für uns noch nichts vorbei."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Diesmal ist eine Menge gegen uns zusammengekommen. Trotzdem sind die Leistung und das Ergebnis natürlich enttäuschend. Wir haben in den nächsten Tagen einiges zu besprechen, alle müssen sich da an die eigene Nase fassen, auch ich."

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)



Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wenn man verliert, ist man natürlich immer enttäuscht. Ich denke nicht, dass wir so schlecht waren. Wir hatten unsere Chancen, auch das erste Gegentor war absolut unnötig. Ein bisschen Slapstick. Es ist sehr bitter, wir haben wenig zugelassen. Wenn man gegen Dortmund bestehen möchte, sollte man seine Chancen nutzen."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Ich bin zufrieden, wir haben gewonnen und den Kampf, das Wetter und die Atmosphäre angenommen. Es war ein interessantes Spiel. Wir haben wieder Chancen zugelassen - auch große. Und doch haben wir verdient gewonnen."