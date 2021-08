Baumgart: "Es gibt keine erste Elf, es gibt alle Spieler!"

Der 1. FC Köln ist nicht mehr der Klub aus der vergangen Spielzeit. Und das, obwohl beim 2:1 gegen Bochum nur ein Neuzugang auf dem Platz stand.

Das Besondere an Dejan Ljubicic an diesem Samstag war nicht seine äußerst solide Leistung, auch nicht die Tatsache, dass er ein überaus schönes Tor erzielt hatte, das wegen eines Handspiels aberkannt werden musste. Das Besondere am Neuzugang aus Österreich war, dass er der einzige seiner Art in diesem Spiel gegen den VfL Bochum war. Die restlichen zehn Profis standen auch in der vergangenen Spielzeit im Kader des 1. FC Köln und nun fragt man sich: Was ist da passiert?

Nervosität, Angst und Frust - das war einmal

Steffen Baumgart formte seit Anfang Juli ein Team aus diesen Spielern, das nichts mehr zu tun hat mit der "Combo", die sich nur allzu häufig in einer Mischung aus Nervosität, Angst und Frust präsentierte, die Liga nur knapp über die Relegation erhielt. Und er schaffte etwas, woran viele Trainer vor ihm scheiterten. Er machte jeden einzelnen Profi besser und damit das große Ganze. Baumgart nach dem Sieg gegen den VfL Bochum: "Das ist das, was ich immer betont habe: Es gibt nicht nur die erste Elf. Es gibt alle Spieler." Benno Schmitz beispielsweise habe "ein sehr, sehr gutes Spiel" gemacht, lobte der Trainer. Und schob hinterher: "Trotzdem kann es sein, dass er im nächsten Spiel auf der Bank sitzt."

Baumgart wurde auch nach Köln geholt, um einzelne Spieler besser zu machen. Das klappt bisher: Schmitz, der erkrankt fehlende Jan Thielmann, Anthony Modeste oder Rafael Czichos sind Paradebeispiele für eine Entwicklung, die unter dem neuen Trainer sichtbar vonstattengeht und ein Ende ist nicht abzusehen.

Louis Schaub beispielsweise schien in der öffentlichen Wahrnehmung nach zwei Leihen allerhöchstens geduldet. Gegen Bochum leitete er mit einem schönen Treffer den Sieg ein und meinte anschließend: "Es ist natürlich schön, wenn das so gelingt. Das ist die Aufgabe der Einwechselspieler, noch einmal für neuen Schwung zu sorgen. Das ist dann auch für den Trainer ein gutes Zeichen. Er sagt immer, dass die Spieler, die von der Bank kommen können, wichtige Impulse setzen können."

Es ist natürlich schön, wenn das so gelingt. Das ist die Aufgabe der Einwechselspieler, noch einmal für neuen Schwung zu sorgen. Das ist dann auch für den Trainer ein gutes Zeichen. Louis Schaub

Schaub sieht sich nicht als Verkaufskandidat

Ein paar Tage vor Schließung des Transferfensters sieht Schaub sich nicht als Verkaufskandidaten, im Gegenteil: "Von mir aus war immer klar, dass ich hierher zurück wollte. Ich habe die Chance bekommen, und ein solches Erfolgserlebnis hilft dann natürlich ungemein." Schaub - ein ballsicherer Spieler mit einem guten Abschluss und mittlerweile auch viel geschickter in den Defensiv-Zweikämpfen - deutet unter Baumgart an, was in ihm steckt. Wie andere auch: Tomas Ostrak etwa, der ebenfalls von zwei Leihen zurückkehrte und beim Trainer hoch im Kurs steht. Das zweite Tor bereitete er clever vor, Tim Lemperle vollstreckte. Auch der hat mächtig zugelegt, seit der Trainer da ist.

Eine sehr alte Startelf - Baumgart ist es egal

Dass am Samstag die älteste Startelf der "Geißböcke" (28, 3 Jahre im Schnitt) seit elf Jahren auflief, hat nichts zu bedeuten. Jung oder alt - das zählt für den Trainer nicht. Das beste Beispiel dafür ist der 33-jährige Anthony Modeste, der sich endgültig gefangen zu haben scheint, auch ohne Tor. Bei zwei Pfostentreffern deutete er seine Gefährlichkeit an und resümierte anschließend: "Es kostet viel Kraft, aber es macht sehr viel Spaß. Wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen, müssen wir das gegen solche Gegner schaffen. Wir haben von Anfang bis Ende das Spiel kontrolliert. Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich zweimal den Pfosten getroffen habe, aber ich freue mich sehr für Louis, der zurückkehrte und für Tim, weil es sein erstes Tor war."

@@slideshow_ticker:869816@@