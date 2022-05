Baumgart: "Die Hunde werden nach den Spielern benannt"

Steffen Baumgart (50) hat beim 1. FC Köln seinen "Deckel" gefunden. Bei "FE:male view on football" spricht der Cheftrainer des Effzeh über die Begeisterung in der Stadt, Fallhöhe und den "besten Job der Welt".

Der 1. FC Köln spielt in der kommenden Saison europäisch, das steht seit dem vergangenen Wochenende bereits fest. Die Erfolgswelle, auf der die Kölner aktuell surfen, scheint kaum aufzuhalten. "Ein Verlauf, der nicht vorherzusehen war. Wahnsinn!", sagt Baumgart deswegen in der aktuellen Folge "FE:male view on football". "Köln ist für mich eine große Herausforderung. In meiner Karriere bislang die größte, die ich habe." Gleichzeitig aber auch eine, die Baumgart mit jeder Faser seines Körpers genießt.

Der leidenschaftliche, stets emotionale Rostocker spricht in Köln vom "besten Job der Welt". "Was kommt noch? Nicht viel", so Baumgart, der anfügt: "Außer: So lange wie möglich diesen Job behalten." Aktuell spricht wenig dagegen, dass Baumgart den Effzeh auch mittelfristig zu Erfolgen führen darf. Sein Geheimrezept im Umgang mit der Mannschaft? "Das Entscheidende ist, dass beide wollen. Die meisten, die ich kenne, wollen klare Worte statt Rumgeeiere. Und wollen auch selbst eine Meinung äußern dürfen. Du musst sie in allen Bereichen mit einbeziehen und Spaß haben."

Wir können über Karneval reden, über den Dom, aber das Größte in dieser Stadt ist dieser Verein. Steffen Baumgart

Dem aktuellen Hype begegnet Baumgart allerdings auch mit Demut. "Ich rede gern über die Fallhöhe, die wir hier im Moment gerade erreichen", so der ehemalige Trainer des SC Paderborn: "Köln ist für viele der geilste Verein der Welt. In dieser Stadt ist der Verein der größte Mittelpunkt. Wir können über Karneval reden, über den Dom, aber das Größte in dieser Stadt ist dieser Verein. Und der eint die Stadt auch. Das ist auch nicht überall so. Alle sind Köln-Fans. Die Hunde werden nach den Spielern benannt. Und jetzt haben die Leute die Chance, den Verein da zu sehen, wo sie sich ihn immer gewünscht haben."

Baumgart ist aber auch einer, der weit über das Auswärtsspiel in Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hinausdenkt. Das Feuer in ihm droht dabei so schnell nicht zu erlöschen: "Ich will einfach nur Trainer sein. Wenn es nach meiner Bundesliga-Karriere ein Oberliga-Verein ist, dann mache ich das auch. Entscheidend ist, dass ich das gerne mache. Das, was ich immer sein wollte, ist Trainer." Erstmal so lange wie möglich in Köln.

In der aktuellen Folge "FE:male view on football" erzählt Baumgart außerdem, wie er die Zeit nach dem Bundesliga-Finale verbringt, wie das WG-Leben mit seiner Tochter funktioniert und wie der Mensch Steffen Baumgart tickt. Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!