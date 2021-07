Baumgart: "Der Weg ist gut - aber noch nicht zu Ende!"

Mit dem 1:1 gegen Roda Kerkrade beendete der 1. FC Köln die Testspielserie zu Saisonbeginn ungeschlagen. Steffen Baumgarts Fazit der Vorbereitung fällt positiv aus - auch wenn der neue FC-Coach "gewisse Wellentäler" erwartet.

Ungeschlagen beendete der 1. FC Köln mit dem 1:1 gegen den holländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade die Testspielserie vor Saisonbeginn, drei Siege und zwei Unentschieden sind nach fünf Spielen notiert, wobei auch hier gilt: Ergebnisse sind Nebensache, entscheidend sind die Fortschritte einzelner Akteure und der gesamten Mannschaft, die mehr bieten muss als die Summe ihrer Einzelspieler. Zwei Neuzugänge begannen gegen Roda, Offensivspieler Mark Uth und Innenverteidiger Timo Hübers. Der Rest des Teams setzt sich aus den Spielern zusammen, die im vergangenen Jahr bis in die Relegation hinein gegen den Abstieg kämpften.

Erwartungshaltung ist gestiegen - auch dank Baumgart

Es geht also vordergründig nicht um neue Namen, es geht in erster Linie darum, die Spieler auf ein höheres Niveau zu heben. "Der Weg ist gut", konstatierte Trainer Steffen Baumgart am Samstag, "aber er ist noch nicht zu Ende." Er weiß, dass die nächsten Schritte auf dem Weg - aus einem verunsicherten Abstiegskandidaten ein Team zu formen, das den Gegnern weh tun kann - Zeit benötigen. Auch über den Saisonbeginn hinaus. Wenn auch viele Dinge rund um das Geißbockheim sich beruhigt haben, so gilt dies nicht für die Erwartungshaltung. Die ist höher - auch dank Baumgart, der die Szenerie belebt, der allerdings auch weiß: "Fußball ist ein Ergebnissport."

Spiele wie dies gegen Roda helfen ihm, den Spielern aufzuzeigen, was sie gut machen und wo es noch hakt. Über ein Dutzend Mal eroberten die Kölner in der ersten Halbzeit den Ball in des Gegners Hälfte. Acht verheißungsvolle Abschlüsse gelangen - aber kein Tor. "Mehr Tiefe", fordert Baumgart, "mehr Ruhe. Das ist der nächste Schritt." Er will, dass "wir den Gegner bestrafen dafür, was er uns anbietet." Und andersrum muss vermieden werden, dass man in den Konter läuft, die wichtigen Zweikämpfe in der Rückwärtsbewegung müssen gewonnen werden.

Baumgart: "Mein Fazit der Vorbereitung ist komplett positiv"

Was stimmt, sind Ausdauer, Mentalität, der Wille, immer wieder anzulaufen, Tempo ins Spiel zu bringen, den Gegner zu nerven. Das ist ein neues Gesicht, eines, das den Fans gefällt. Lautstarke Unterstützung der rund 1000 Zuschauer bestätigten dies, keine Spur mehr von Langeweile und Abwarten. Der FC marschiert - wenngleich noch nicht klar ist, in welche Richtung es letztlich gehen wird. "Mein Fazit der Vorbereitung ist komplett positiv", sagt Baumgart, der spürt, "dass die Jungs umsetzen wollen, was wir uns vornehmen." Und er wiederholt: "Es ist, denke ich, zu erkennen, wo wir hinwollen. Auch wenn noch nicht alles klappt."

Baumgart kündigt "gewisse Wellentäler" auch während der Saison an, "daran muss man arbeiten. Und aus den guten Situationen Kapital schlagen." Aktuell kann ohnehin nicht alles abgerufen werden, "dafür fehlt die Frische", erklärt der Trainer, der seine Profis in den letzten beiden Tagen noch einmal richtig ran genommen hatte. Was nun folgt, ist die Analyse des letzten Testspiels bereits als Vorbereitung auf das Pokalspiel beim FC Carl Zeiss Jena. Baumgarts erste Erkenntnis passt zu einem Pokalspiel bei einem ambitionierten Viertligisten wie die Faust aufs Auge: "Wäre der Gegner cleverer gewesen, hätte er die eine oder andere Kontersituation ausspielen können. Da müssen wir Lösungen finden." Bis Sonntag in einer Woche ist Zeit. Sie sollte genutzt werden.