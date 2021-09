Baumgart: "Dass Köln da gewonnen hat, war Zufall"

Vor dem Samstagabendspiel gegen Leipzig hat Steffen Baumgart (49) nochmal erklärt, warum der 1. FC Köln in Freiburg nicht gewonnen hat. Und wie es besser werden kann.

Steffen Baumgart würde bei RB Leipzig nicht von einer "Leistungskrise" sprechen, eher von einer "Ergebniskrise". Kölns kommender Gegner musste zuletzt gegen Bayern (1:4) und in Manchester (3:6) zehn Gegentore hinnehmen, Baumgart möchte aber, dass "man die Spiele schon genau betrachten muss".

Genau das hat der FC-Trainer zumindest am Mittwochabend nicht getan. "Ich habe die Tore gesehen", sagte er am Donnerstag über Leipzigs Niederlage bei ManCity. "Trotzdem sind wir gut vorbereitet und wissen, was auf uns zukommt." Und zwar? "Leipzig ist sehr aggressiv im Gegenpressing. Sie kommen viel über zweite Bälle und aggressives Anlaufen. Ich erwarte ein Spiel mit hoher Intensität."

Baumgart: "Das hat mich gestört"

Weil auch der FC früh anlaufen möchte, um die Wege zum Tor zu verkürzen. Gerade deshalb stört sich Baumgart nach wie vor am Unentschieden in Freiburg am vergangenen Samstag. "Wir wollten ein 1:0 verteidigen und nicht das 2:0 machen, das hat mich gestört. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir in Freiburg auch 1:2 verlieren können." Fußball funktioniert in Baumgarts Augen nicht, wenn man eine Führung absichern möchte.

Wie Fußball viel eher funktioniert, glaubt Baumgart auch zu wissen. "Das mag den einen oder anderen überraschen", sagt er, "aber ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen Ahnung von Fußball habe." Was er damit meint: den FC, oder besser seinen FC, auf die Emotionen, die Aggressivität und die Laufbereitschaft zu beschränken, erzählt nicht die ganze Geschichte. "Es geht auch darum, Lösungen zu finden, um Fußball zu spielen. Das hat man bei uns auch erkannt, und daran werden wir weiter arbeiten."

Der letzte Sieg gegen Leipzig: "Das war Zufall"

Im vergangenen April hatten die Kölner beim überraschenden 2:1 gegen Leipzig einen überlebenswichtigen Sieg im Klassenkampf eingefahren, zum Vorbild nehmen will sich Baumgart dieses Spiel aber auf keinen Fall: "Bitte nicht falsch verstehen", sagt der ehemalige Paderborner, aber: "Dass Köln da gewonnen hat, war Zufall. Leipzig war in allen Belangen überlegen."

Baumgart will kein einziges Spiel "zufällig" gewinnen. "Unser Weg jetzt ist ein anderer. Wir wollen mehr als nur diese eine Torchance bekommen." Dass Leipzig als Favorit ins Spiel am Samstagabend geht, ist auch ihm bewusst. "Aber wir arbeiten daran, dass die Rollenverteilung nicht mehr so klar aussieht. Wir wollen nicht über Hoffnung arbeiten. Der Plan wird sich nicht ändern. Es geht mit voller Kraft und offenem Visier nach vorne."