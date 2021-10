Baumgart: "Das wird weh tun"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 5:0 (1:0)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich möchte die Teamleistung hervorheben. Wir sind von der ersten bis zur letzten Minute in allen Spielphasen gut gewesen. Wir hatten sehr viel Energie auf dem Platz. Dann kommt so ein Spiel zustande."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Grundsätzlich waren wir nicht so im Spiel, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir können nicht zwei oder drei Prozent nachlassen. Wir werden das in Ruhe analysieren. Aber das wird weh tun."