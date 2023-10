Baumgart: "Das hat uns einmal ausgezeichnet"

Als Tabellenletzter geht der 1. FC Köln ins Derby mit Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Hoffnung von Trainer Steffen Baumgart hat mehrere Namen.

Dass er auf den Fußballer Jan Thielmann große Stücke hält, weiß man. Doch Steffen Baumgart pflegt offensichtlich auch den gleichen Musikgeschmack wie der seit Monaten fehlende Offensivspieler. Der ist im Normalfall für die akustische Unterhaltung in der Kabine zuständig, diesen Job immerhin übernimmt er am Sonntag wieder. Für mehr reicht es bei ihm - aus Sicht der Kölner leider - noch nicht.

Thielmann ist allerdings der letzte Hoffnungsträger, der das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in Zivilkleidung verfolgt. Sowohl der langzeitverletzte Mark Uth als auch die zuletzt pausierenden Benno Schmitz, Linton Maina und Luca Waldschmidt werden im Kader gegen Borussia Mönchengladbach stehen, für den verletzten Reservekeeper Philipp Pentke sitzt Matthias Köbbing auf der Bank, Julian Nikisch soll weiter Spielpraxis in der U 23 sammeln. Angeschlagen fehlen werden nur Jakob Christensen und Meiko Wäschenbach, beide mit muskulären Problemen.

Die Startelf lässt Baumgart offen, mit Sicherheit aber kann man davon ausgehen, dass Mark Uth erst im Verlaufe der Partie aufs Feld kommen wird. "Er ist seit drei Wochen schmerzfrei", erklärt der Trainer, "aber er hat 14 Monate gefehlt." Mit den Rückkehrern wächst immerhin die Möglichkeit für den Trainer, während des Spiels Qualität nachzulegen: "Das hat uns einmal ausgezeichnet", erinnert er an bessere Zeiten.

Fokussiert erlebt er sein Team in diesen Tagen, jedem sei die tabellarische Situation bewusst, "aber keiner steckt den Kopf in den Sand". Den Derby-Gegner erwartet Baumgart "mit hoher Intensität und gutem Umschaltspiel. Ich denke, es wird eine Partie auf Augenhöhe."

Um dies zu realisieren, sollte sich allerdings eine Menge ändern. Der FC holte saisonübergreifend aus den jüngsten neun Spielen nur zwei Punkte und erzielte dabei kein einziges Mal mehr als ein Tor. Auch neu unter Baumgart ist die Niederlagenserie zuletzt, vier Pleiten in Folge gab es vorher unter diesem Trainer noch nicht. Und nachdem Gegner Mönchengladbach am vergangenen Spieltag im eigenen Stadion beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 einen Punkt holte, ist der FC der einzige Klub, der in der Heimbilanz völlig blank dasteht.