Baumgart: "Dann reden wir über die Champions League"

Mit 1:3 ging der 1. FC Köln in Leipzig baden. Trainer Steffen Baumgart gefiel das Ergebnis nicht - und dennoch hatte er "ein gutes Spiel" gesehen.

Am DAZN-Mikro verriet Baumgart, dass man in der Analyse das Ergebnis und die Leistung separat bewerten müsse. Das 1:3 sei "kein gutes Ergebnis", stellte der 50-Jährige unmissverständlich fest: "Wenn ich mir die Leistung aber anschaue, dann war es ein gutes Spiel." Der Kölner Coach ging auch ins Detail und verwies auf die erste Hälfte, in der sein Team in der "ersten Viertelstunde Probleme hatte, das Tempo aufzunehmen", sich dann aber steigerte und RB relativ gut in Schach hielt.

"Leipzig schießt einmal aufs Tor und wir schießen einmal aufs Tor", erinnerte sich Baumgart: "So gefährlich waren sie dann auch nicht." Auch habe RB "eher versucht, über lange Bälle zu kommen und hat unsere Fehler im Umschaltspiel genutzt." Baumgart verwies darauf, dass die Sachsen keineswegs reihenweise Chancen hatten, vielmehr war das erste Tor ein "sensationell geschossener Freistoß" und das zweite "ein Schuss aus 25 Metern, der mal genau ins Eck passt". Dass Leipzig über enorme Qualität in der Offensive verfüge, sei unbestritten und auch, dass Köln nicht die gleichen Qualitäten besitzt.

Darüber ist sich auch Baumgart im Klaren. "Natürlich haben wir keine Tormöglichkeiten gehabt, das ist richtig", meinte der Trainer, schränkte zugleich aber auch ein: "Ein Fußballspiel lebt nicht davon, dass du alle zwei Minuten aufs Tor schießt. Du musst arbeiten, dran bleiben - und das ist das, was ich sehen will." Und genau das habe er von seinen Schützlingen gesehen. "Wir haben mehr Torschüsse gehabt, mehr Kilometer gemacht. Die Leistung hat gepasst, das Ergebnis natürlich nicht."

Baumgart ist zufrieden mit der Einstellung

Letzten Endes zeigte sich Baumgart zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. "Wenn ich mir anschaue, wo wir stehen und wo Leipzig steht, wo Leipzig stehen müsste und wo wir stehen müssten, dann habe ich ein ausgeglichenes Spiel gesehen", sagte er und hob hervor, was ihm persönlich wichtig ist: "Ich möchte sehen, dass die Jungs bis zum Ende alles raushauen - und das bewerte ich. Bei 0:3 habe ich schon die ein oder andere Mannschaft gesehen, die dann aufhört, sich zurückzieht und froh ist, kein Viertes zu bekommen."

Unter dem Strich sei die Niederlage ein weiterer Entwicklungsschritt auf dem Kölner Weg - und ohnehin könne sich der Effzeh nicht mit Leipzig vergleichen. "Wenn wir so weit wären wie Leipzig, dann würden wir über die Champions League sprechen. Wir reden aber immer noch vom Klassenerhalt und unserem Weg, den wir gehen."