Baumgart dämpft die Hoffnungen auf Alternativen

Es ist ja nicht alles schlecht in Köln, auch nicht nach den letzten Auswärtspleiten in Mönchengladbach, Belgrad und Mainz. So freuten sich am Dienstag Innenverteidiger Julian Chabot und Mittelfeldspieler Mathias Olesen darüber, nach ihren Verletzungen wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren zu können.

Ein Silberstreif am Horizont, nicht mehr und nicht weniger: "Es wird leider noch dauern, bis sie wieder voll da sind, aber wir sind erstmal froh, dass sie auf einem guten Weg sind", kommentierte FC-Cheftrainer Steffen Baumgart die Rückkehr zurückhaltend. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in diesem Jahr noch zum Einsatz kommen, aber wir hoffen, dass sie nächste Woche noch mehr mit der Mannschaft trainieren können." Danach schaue man Woche für Woche.

Baumgart hatte sich am Montag, seiner Maxime folgend, schützend vor "meine Jungs" gestellt. "Zweimal fünf Dinger, obwohl die Mannschaft alles gegeben hat. Das kreide ich nicht den Jungs an, sondern mir", kommentierte er im Nachklapp auf die Niederlagen. Dabei ginge es nicht darum, Schuld zu verteilen. Vielmehr sei er nun einmal derjenige, "der Lösungen schaffen muss. Das habe ich in beiden Spielen nicht hinbekommen".

"Das Trainerteam ist gefragt, Stabilität herzustellen"

Das Kernproblem der Kölner offenbarte sich jeweils nach den Platzverweisen, in Mönchengladbach flog Florian Kainz vorzeitig, in Mainz Luca Kilian. Das Team verlor in Unterzahl die Ordnung, schaffte es nicht, ein System auf dem Platz zu installieren, das dem Gegner Probleme bereiten konnte. "Wir müssen lernen", fordert der Trainer für diese speziellen Situationen, "das Spiel zu beruhigen." Soll heißen: "Das Trainerteam ist gefragt, Stabilität herzustellen." Was im speziellen Fall dann auch einmal Abkehr vom "Vollgas-Attacke"-Fußball bedeuten muss. Eine Aufgabe, die schleunigst angegangen werden muss und soll. Baumgart: "Ich sage ja nicht umsonst immer, dass wir uns in einem Prozess befinden. Das gilt auch für uns Trainer."

Die zu ergreifenden Maßnahmen sind ja kein Hexenwerk. Das Zentrum dicht machen, die Außenpositionen stilllegen und die Außenspieler einrücken lassen, möglichst früh die Schnittstellen schließen. Diese Kompaktheit zwingt den Gegner häufig zu Querpass-Fußball, bei dem er Zeit und Raum verliert. Alle Maßnahmen werden durch einen Rückstand massiv erschwert, weil hier noch eine Balance hergestellt werden muss zwischen Defensive und Offensive. Dieses Ansinnen ging nach hinten los. Und man kann sicher sein, dass die Kölner in Zukunft einen gegnerischen Spieler eher laufen lassen als dass sie ein Foul riskieren, das zum Elfmeter oder zum Platzverweis führt.

Am Donnerstag haben die Kölner in Uherské Hradište die nächste Möglichkeit zu zeigen, wie schnell sie lernen. Will man europäisch überwintern (wobei sich angesichts der Kaderbreite und drohender Stress-Verletzungen die Frage stellt, wie sinnvoll dies abseits der finanziellen Notwendigkeiten ist), sollte das Auswärtsspiel beim tschechischen Vertreter 1. FC Slovacko gewonnen werden. Und immer daran denken: mit zehn Spielern ist das gegen jeden Gegner deutlich schwieriger als mit elf.