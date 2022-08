Baumgart: "Da haben wir die Ordnung verloren"

Die erste Halbzeit ist gespielt, die zweite folgt in Fehervar. So sehen die Kölner die Situation nach dem so überraschenden wie enttäuschenden 1:2 gegen eine gewitzte ungarische Mannschaft, die - mit List und Leidenschaft - nicht mehr tat als nötig, was an diesem Abend reichte.

Muss mit seinem Team ein 1:2 drehen: Kölns Coach Steffen Baumgart. IMAGO/Revierfoto