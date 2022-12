Baumgart: "Da fragt man sich schon: Geht's noch?"

Auch der 1. FC Köln hatte unter der Ballung der Spiele im Vorfeld der WM 2022 zu knabbern. Steffen Baumgart kritisiert das im kicker-Interview - und zieht einen Vergleich zur Oper.

Das nächste Kölner Pflichtspiel steigt erst am 21. Januar gegen Bremen: Steffen Baumgart mit Julian Chabot. IMAGO/Beautiful Sports

Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen hatte sich der 1. FC Köln in die lange WM-Pause verabschiedet. Steffen Baumgart zufolge lag das auch daran, dass er in dieser Phase kaum noch als Trainer arbeiten konnte.

Die geballten englischen Wochen seien zwar auch für andere Klubs "ungewohnt" gewesen, sagt der FC-Trainer im großen kicker-Interview (Montagsausgabe). Aber "auf Dauer ist das Niveau bei der Vielzahl von Spielen nicht zu halten für eine Mannschaft wie unsere. Viele sagen zwar immer, es sei schöner, alle drei Tage zu spielen, als täglich zu trainieren. Aus meiner Sicht ist das Blödsinn. Meine Aufgabe als Trainer ist es, Spieler zu entwickeln. Am Ende war ich eigentlich nur noch Moderator und konnte nicht mehr so arbeiten, wie ich mir den Trainer-Job vorstelle."

Baumgart: "Kein Tenor kann jeden Tag eine Oper singen"

Nur Teams mit einer "wirklich hohen Qualität" könnten solche Phasen besser wegstecken. "Nehmen wir mal die Bayern", erklärt Baumgart: "Die sind in der Lage, aus dem Spiel heraus das Tempo zu verändern, einfach weil sie das Können haben. Die lassen mal den Ball laufen, dann ziehen sie wieder an. Das ist dann kein taktischer Schachzug des Trainers, sondern die individuelle Qualität der Spieler, die auf dem Platz stehen. Nach einer klaren Führung können sie die Intensität runterfahren, und trotzdem kommt der Gegner nicht an den Ball. Das können wir nicht."

Klubs wie der FC bräuchten das Training. "Wir betonen immer, dass wir eine Ausbildungsmannschaft haben. Das heißt: Wir müssen ausbilden. Kein Tenor kann jeden Tag eine Oper singen, das funktioniert auf Dauer nicht", so Baumgart.

Dafür gönnt sich die Bundesliga nach der WM eine längere Verschnaufpause und legt erst am 20. Januar wieder los - während andere europäische Ligen dann längst schon wieder im Vollbetrieb sind. "In Spanien und England wird nächste Woche schon wieder gespielt. Der Boxing Day wird durchgezogen, als hätte es keine WM gegeben", schüttelt Baumgart den Kopf. "Da fragt man sich schon: Geht's noch?"

