Baumgart betont: "Wir haben keine erste Elf"

Vor dem Spiel gegen Dortmund hatten die Kölner einige Ausfälle zu verzeichnen. Die Lage hat sich nun für Steffen Baumgart deutlich entspannt.

Personell war der 1. FC Köln am letzten Spieltag beim 1:1 gegen Borussia Dortmund auf der letzten Rille unterwegs. Und wichtiger als der Punkt, den die Kölner holten, war die Bestätigung dessen, was Steffen Baumgart seit Beginn der Saison mantrahaftig wiederholt: "Wir haben keine erste Elf. Wir haben einen starken Kader."

Dies bewiesen die Profis, die für die Kollegen aufliefen, die krank oder verletzt fehlten. Jetzt, wo sich nach einer viertägigen Pause die Situation deutlich entspannt hat, kann Baumgart aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Rechtsverteidiger Benno Schmitz (mit muskulären Problemen im Individual- und Lauftraining) und Mittelfeldspieler Louis Schaub (Corona) fehlen aktuell, für beide wird es nicht reichen im Hinblick auf die Partie bei Union Berlin am Freitag.

Mit 40 Punkten auf dem Konto kann der FC die restlichen sieben Spiele im Bewusstsein antreten, dass nach unten nichts mehr passieren kann, nach oben dafür noch einiges möglich ist. Baumgarts Einstellung, jedes Spiel gewinnen zu wollen, hat er längst auf seine Spieler übertragen. Was den Sprung nach Europa nicht unrealistisch macht, ein Selbstläufer wird dies allerdings nicht. "Wir können jedes Spiel gewinnen, aber auch jedes verlieren", warnt der Coach und weist auf die Teams hin, die zwar aktuell hinter dem FC rangieren, aber doch deutlich stärker auftreten können, als der Tabellenstand das aussagt.

Ehizibue wird wohl Schmitz ersetzen

Kingsley Ehizibue, der für Schmitz wohl auf die Rechtsverteidigerposition rücken wird, will den Rest der Saison step by step absolvieren: "Ich glaube, dass für uns noch viel möglich ist. Wir schauen von Spiel zu Spiel und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Wir legen jetzt nach der Länderspielpause den vollen Fokus auf Union Berlin. Wir werden Woche für Woche hart arbeiten und wollen die Saison krönen."