Baumgart: "Aber selbst dann wird es schwer"

Köln wartet seit langer Zeit auf einen Sieg gegen den FC Bayern. Auch beim Gastspiel des Deutschen Meister am Freitag in der Domstadt benötigt der FC eine "überragende Leistung", um zu punkten.

Die Vorbereitung ist eröffnet, der Schwerpunkt dürfte darauf liegen, die eigenen Fähigkeiten herauszuarbeiten und sich weniger an einem Gegner zu orientieren, auf den man "sich schwer vorbereiten kann", wie Kölns Trainer Steffen Baumgart erklärt. Zwar wisse man, was man machen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, "aber selbst dann wird es schwer."

Ein gutes Dutzend Jahre ist es her, dass der FC zuletzt gegen die Bayern gewann, der Trainer hieß Frank Schaefer und die Tore beim 3:2-Sieg (nach 0:2-Rückstand) erzielten Christian Clemens und Milivoje Novakovic (2). Allerdings gingen die "Geißböcke" zuletzt nicht chancenlos durch die 90 Minuten. Am 17. Spieltag der vergangenen Saison holte man in München ein 1:1, der Ausgleich für die Bayern fiel erst kurz vor dem Schlusspfiff. Unvergessen bleibt das letzte Aufeinandertreffen in Müngersdorf, als Jamal Musiala die Bayern kurz vor dem Ende mit seinem Tor zum 2:1 zum Titel schoss.

Starke Leistungen durchaus, allerdings kein Leckerbissen für Freunde des Ergebnisfußballs. Den verkörpert Kölns Trainer zwar nicht, er nimmt sich allerdings eine Menge vor für das Duell mit dem Top-Favoriten: "Wir haben es in den letzten Spielen gegen Bayern aus meiner Sicht gut gemacht und trotzdem in den letzten Minuten immer noch einen gekriegt. Wir wollen dieses Mal nicht nur eine gute Leistung bringen, sondern auch ein gutes Ergebnis erzielen. Und dafür ist eine überragende Leistung notwendig."

Um in die Nähe dieser Idealvorstellung zu gelangen, braucht es allerdings eine Menge dessen, was der FC zuletzt zu oft nur fragmentarisch zeigte: Konzentration, Kompaktheit und Zielstrebigkeit in Richtung Tor. Die Bilanz gerade in dieser Disziplin ist katastrophal. Im Durchschnitt benötigen die Kölner 16,7 Schüsse, ehe sie ein Tor erzielen - Rang 18 in der Liga. In diesem Ranking belegt der Meister Platz 1 mit 5,2 Schüssen pro Tor. Allerdings belegt Baumgarts Team Platz 1 beim Anteil erfolgreiche Dribblings mit 56,6 Prozent. Die Lehre daraus? Man muss die Aktionen einfach mal zu Ende bringen.