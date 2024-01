Baumgärtel verlässt SpVgg Greuther Fürth II

Routinier Fabian Baumgärtel wird die SpVgg Greuther Fürth II im Winter verlassen und sich dem bayerischen Landesligisten 1. FC Oberhaid anschließen. Der gebürtige Bamberger kommt in seiner Karriere unter anderem auf 215 Drittligaspiele und eine Partie in der zweiten Bundesliga. In der laufenden Spielzeit stand der 34-Jährige in zwölf Regionalligapartien auf dem Platz. Dabei gelang ihm ein Treffer. Nun geht es für ihn zum abstiegsbedrohten Landesligisten zurück in die Heimat.