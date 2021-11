Baumanns Trainersuche: "Auf einen Kandidaten festgelegt"

Am Freitagvormittag nahm der nächste Interimstrainer des SV Werder Bremen auf der Spieltagspressekonferenz auf dem Podium Platz: Christian Brand wird die Mannschaft in Kiel betreuen. Wie Sportchef Frank Baumann neben ihm erklärte, soll jedoch spätestens in der nächsten Woche der endgültige Nachfolger von Markus Anfang feststehen.

Beantworteten die Fragen der Journalisten: Interimstrainer Christian Brandt und Sportchef Frank Baumann. imago images/Nordphoto