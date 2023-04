Baumanns besondere Begegnung

Nur zwei Münchner liegen von den aktiven Bundesligaprofis noch vor dem 32-Jährigen in der Hitliste der meisten Bundesligaspiele.

Das Verhältnis zwischen Torwarttrainer und Torhütern ist in der Regel enger als zwischen Cheftrainer und Feldspielern, allein schon aufgrund der viel kleineren Gruppe und des daher intensiveren Austauschs. Jenes zwischen Oliver Baumann und Michael Rechner (42) war ein besonders inniges. Acht Jahre lang haben die Hoffenheimer Nummer 1 und der Ausbilder Tag für Tag gefeilt an den für diese Position spezifischen Details und Besonderheiten. Doch Anfang Februar hatte die Zusammenarbeit ein abruptes Ende.

Rechner war dem Lockruf des FC Bayern München erlegen und zum Branchenprimus gewechselt, weil ihn der damalige Münchner Chefcoach Julian Nagelsmann an Stelle des geschassten Toni Tapalovic, dem Vertrauten von Manuel Neuer, schon aus gemeinsamen Hoffenheimer Tagen kannte und unbedingt haben wollte. Mittlerweile ist Nagelsmann in München bereits Geschichte, wenn sich am Samstag Rechner und Baumann erstmals als Gegner gegenüberstehen. "Ich freue mich definitiv, ihn wiederzusehen", versichert Baumann vor dieser besonderen Begegnung, "aber wir haben auch einen sehr guten Torwarttrainer." Rechners Nachfolger bei der TSG ist dessen früherer Schützling Alexander Stolz (39).

Baumann reist aber auch mit gemischten Gefühlen nach München, denn gegen die Bayern kassierte er in all den Jahren seiner langen Karriere naturgemäß auch die meisten Gegentore, 62 sind des mittlerweile. In den 13 Jahren haben sich für den erst in Freiburg und seit 2014 in Hoffenheim unumstrittenen und kaum verletzten Stammtorhüter auch jede Menge Spiele angehäuft. 420 sind es mittlerweile allein in der Bundesliga, damit ist Baumann unter den bislang 6650 im deutschen Oberhaus eingesetzten Spielern in den elitären Kreis der Top 50 mit den meisten Einsätzen vorgedrungen. Mit dem 2:0 am Sonntag gegen Schalke hat er gleichgezogen mit Lothar Woelk, Horst-Dieter Höttges und Bernd Hölzenbein, am Samstag holt er dann Gonzalo Castro ein. Von den aktuell noch aktiven Profis haben nur die beiden Münchner Thomas Müller (435) und der derzeit verletzte Manuel Neuer (478) noch mehr Bundesligaspiele auf dem Buckel.

Baumann: "Manchmal musst du durch die Hölle gehen"

Absolviert Baumann planmäßig auch die restlichen sieben Saisonspiele, wird er auch noch Größen wie Siggi Held (422 Spiele), Franz Beckenbauer, Klaus Allofs (beide 424), seinen Torhüter-Vorgänger Frank Rost sowie Bernd Nickel (beide 426) überflügeln und sogar den großen Gerd Müller (427) einholen. Hält Hoffenheim die Klasse und erfüllt Baumann als Nummer 1 seinen Vertrag bis 2024, könnten weitere 34 Spiele dazukommen und Baumann es sogar unter die besten 25 schaffen.

"Es war Druck auf dem Kessel"

In Hoffenheim ist der Routinier zu einer Institution geworden und zum Kapitän aufgestiegen. In der jüngsten Ausgabe des Vereinsmagazins "Spielfeld" verfasste Baumann sogar das Editorial und forcierte in einem flammenden Appell den noch engeren Zusammenhalt in und um den Verein und zwischen Fans und Mannschaft, um den Abstiegskampf erfolgreich zu meistern. "Der Sieg ist extrem viel wert, denn es war Druck auf dem Kessel. Wir sind viel besser geworden nach der ewig langen Serie, in der wir nur auf die Fresse bekommen haben, das war sehr deprimierend. Wir spielen mit viel Herz und haben Charakter", freute sich Baumann nach dem dritten Sieg in Folge und wurde gar pathetisch. "Manchmal musst du durch die Hölle gehen, um danach wieder Licht zu sehen. Diese Phase hat uns extrem zusammengebracht, das ist geil und macht Spaß", so Baumann, "aber wir sind noch nicht am Ende."