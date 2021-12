Baumann wird zum Elfmeterkiller

Am Donnerstag hatte Oliver Baumann seine erneute Vertragsverlängerung bei der TSG Hoffenheim bekanntgegeben, am Samstag legte der 31-Jährige in seiner alten Heimat den Grundstein für den späten Sieg.

Da war vor allem der Zocker gefragt. "Ich habe Vincenzo Grifo vor dem Elfmeter lange ins Gesicht geschaut. Dann hatte ich eine Ahnung", verriet Oliver Baumann hinterher den Schlüsselmoment dieser Partie. Also entschied sich der TSG-Torhüter, ins sein linkes Eck zu springen. Die richtige Entscheidung. Baumann parierte den Strafstoß des bislang so sicheren Freiburger Schützen und hielt das Spiel weiter offen. Die Basis für den Last-Minute-Sieg. "Es ist ein bisschen Glück, aber auch Können, weil du ein gutes Timing brauchst", erklärte Baumann sein zuletzt erstaunliches Erfolgsrezept bei Elfmetern, "mit der Quote, dass ich drei der vergangenen sechs Elfmeter gehalten habe, bin ich natürlich sehr zufrieden." Einen weiteren hatte zuletzt sein Torhüterkollege Manuel Riemann in Bochum übers Tor gedroschen. Damit bleibt Baumann vom Punkt in dieser Spielzeit unbezwungen und avanciert mehr und mehr zum Elfmeter-Killer. Insgesamt hielt Baumann am Samstag seinen zehnten Strafstoß in der Bundesliga. Unter den aktuellen Keepern wird er damit nur vom Wolfsburger Koen Casteels (11) übertroffen.

"Oli Baumann hat uns den Sieg ermöglicht mit dem gehaltenen Elfmeter, wir sind ihm sehr dankbar", wusste Siegtorschütze Chris Richards richtig einzuordnen. Auch im Spiel konnte sich Hoffenheims Routinier mit starken Paraden gegen die frei vor ihm auftauchenden Freiburger Kevin Schade und Lukas Kübler auszeichnen. "Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Das ist eine Wahnsinns-Geschichte nach dem Spielverlauf und so vielen Chancen auf beiden Seiten. Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen, aber wir sind froh, wie es gelaufen ist", resümierte Baumann und krönte ein für ihn denkwürdiges Wochenende.

Hoeneß: "Für uns ist es ein großartiger Sieg"

Erst am Donnerstag hatte der 31-Jährige seine erneute Vertragsverlängerung bis 2024 bekanntgegeben, zehn Jahre wäre er dann in Hoffenheim, das zu seiner zweiten Heimat geworden ist. Seine eigentliche ist der SC Freiburg, wo der gebürtige Breisacher ausgebildet wurde und unter Trainer und Mentor Christian Streich zum Bundesligaspieler aufstieg, ehe er nach fünf Jahren nach Hoffenheim wechselte. Nun legte er im ersten Spitzenspiel seiner beiden Klubs die Grundlage für Hoffenheims bereits vierten Sieg in Folge, mit dem die TSG am SC vorbeizog. "Oli hält uns im Spiel und läutet unsere beste Phase ein", sagte Trainer Sebastian Hoeneß, "es war weiter hochintensiv und wir haben in der letzten Sekunde den Lucky Punch gesetzt. Für uns ist es ein großartiger Sieg. Wir sind glücklich."

Europa im Hinterkopf

Zumindest vorübergehend haben sich die Kraichgauer sogar auf Champions-League-Rang vier geschoben und steuern nun am Mittwoch auf das nächste Topspiel beim Dritten in Leverkusen zu.

Für Baumann trotzdem kein Grund für ablenkende Euphorie. "Wir heben jetzt nicht ab. Demut ist der beste Begleiter, unsere Aufgaben werden nicht einfacher", weiß Baumann, der langfristig die Rückkehr auf die internationale Bühne sehr wohl im Hinterkopf hat: "Wir haben auch schon Champions League und Europa League gespielt, da gingen Kindheitsträume in Erfüllung. Diese Spiele möchte ich natürlich wieder haben." Womöglich kommende Saison.