Baumann: "Wir müssen einen Ticken schärfer sein"

Die vergangene Saison musste er ebenso vorzeitig abbrechen wie seinen Urlaub. Alles, um die Schambein-Problematik in den Griff zu bekommen. Jetzt meldet sich Hoffenheims Nummer 1 zurück.

Verspätet war er ins Trainingslager nach Rottach-Egern gereist und beließ es dort auch bei verschärftem Torhütertraining. Das abschließende Testspiel ließ Oliver Baumann vorsichtshalber noch aus.

Doch auf der Tribüne war zu sehen und zu hören, wie sehr der 31-Jährige mitfieberte und litt angesichts der zwei schnellen Rückstände beim 2:2 gegen den Aufsteiger zu Beginn der ersten beiden Drittel. "Wir sind wieder nicht gut gestartet. Wenn du nur von außen zuschauen kannst, würdest du natürlich gerne mit dabei sein und eingreifen können", versicherte Baumann, mahnte aber zugleich die Kollegen: "Man darf zwar Tests im Trainingslager nicht zu hoch bewerten, aber: Wir müssen scharf bleiben, denn es geht bald los. Wir müssen dieses Jahr einen Ticken schärfer sein als letzte Saison."

Auf und neben dem Platz. Damit sich die TSG nicht wie schon so oft durch vermeidbare Nachlässigkeiten vor dem eigenen wie dem gegnerischen Tor unnötig das Leben schwer macht.

Er selbst will diese Woche wieder planmäßig ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen. Dafür hat der Routinier im Urlaub und der trainingsfreien Zeit viel investiert. "Es war auch sehr intensiv in der Sommerpause. Ich war zwar zwei Wochen auf Mallorca, aber schon mit einem Krafttrainingsplan und habe dort auch einen Therapeuten aufgesucht", verrät Baumann, "eine zweite geplante Reise habe ich verworfen, das wäre nicht gegangen, ich musste vor Ort sein und trainieren. Das kostete sehr viel Zeit, viel zu Hause war ich trotz Urlaubs nicht."

Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben. "Ich kann alles hundertprozentig machen, habe trotzdem noch ein Auge drauf, ich muss vorsichtig sein und sehr professionell bleiben und auf meinen Körper hören. Es ist ein sensibles und komplexes Thema", so Baumann, der am Samstag im Test gegen Reims den Wiedereinstieg in den Wettkampf plant, „mein Wunsch wäre, zumindest eine Halbzeit zu spielen, um wieder reinzukommen. Es sind nicht viele Testspiele und es bleibt nicht viel Zeit“.

Ein großer Kader und eine noch offene Kapitänsfrage

Gegen Fürth sah Baumann den jungen Christoph Baumgartner die Hoffenheimer als Kapitän auf Feld führen, Trainer Sebastian Hoeneß hatte ja angekündigt, nach einem geeigneten Kandidaten zu suchen, weil der etatmäßige Anführer, Benjamin Hübner, noch länger ausfällt. In der vergangenen Saison hatte deshalb Baumann die Binde getragen. Daran soll sich nach seiner Auffassung auch nichts ändern. "Das war noch kein Thema, aber ich würde es gerne wieder machen und die Mannschaft anführen", versichert der Torhüter, der noch mit einigen Sorgenfalten den noch immer üppig bestückten Kader registriert: "Für zwei Wettbewerbe ist der Kader noch zu groß, auch wenn sich alle gut verstehen - dessen sind sich alle bewusst. Hier wird sich sicher noch was tun in den kommenden Wochen."

Natürlich strebt auch Baumann in dieser Spielzeit eine tabellarische Verbesserung nach Platz 11 in der Vorsaison an. Ohne gleich auf die Pauke zu hauen. "Meine Meinung ist, dass wir erst mal schauen sollten, stabiler durchkommen als letztes Jahr. Konkrete Ziele zu benennen, wäre nicht optimal." Dazu braucht es eine Konstanz und Stabilität, die sich bislang noch nicht abzeichnet, aber die Saison ist ja noch jung.