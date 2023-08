Baumann: "Wir kriegen viel zu einfache Gegentore"

Nach der Heimniederlage gegen Freiburg benennt Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann die Probleme und nimmt Neuzugang Attila Szalai in Schutz.

An sich mögen es Torhüter ja, sich auszeichnen zu können. Was aber am Samstag alles auf Oliver Baumann zurollte gegen seinen Heimatverein aus Freiburg, war dem gebürtigen Breisacher dann doch deutlich zu viel. "Ich bin sehr enttäuscht, weil es nicht kontrolliert war und wir die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit verspielt haben und nicht präsent waren", erklärte Baumann, der mit zahlreichen Paraden seine Mannschaft im Spiel hielt und eine viel frühere Entscheidung immer wieder aufschob. "Wir kriegen zwei zu einfache Gegentore. In der zweiten Halbzeit waren wir drin, aber fast jeder Konter war eine hundertprozentige Torchance, das musst du besser kontrollieren, du brauchst eine bessere Staffelung, bessere zweite Bälle. Wir hatten Glück, dass wir nicht drei, vier fünf Gegentore kriegen."

Die wären locker möglich gewesen, hätte nicht Baumann in enger Zusammenarbeit mit seinem Torgestänge mehrfach vermeintlich sichere Einschläge vereitelt. Akrobatisch, wie der 33-Jährige noch im Fallen den Nachschuss von Kübler soeben noch an die Latte lenkte (45.) oder Doans Abschluss reaktionsschnell noch touchierte und damit den Ball an den Pfosten zirkelte (90.+1). Weitere Gelegenheiten hatte Baumann auch weniger spektakulär bereinigt und konnte sich bei Grifos Konterchance ebenfalls auf die Mithilfe seines Pfostens verlassen.

Baumann: "Freiburg zeigt uns jedes Mal auf, was wir verbessern müssen"

Bis zuletzt eröffnete er so der TSG zumindest die Möglichkeit für einen Lucky Punch. "Ich habe so gehofft, dass so ein Spiel dann noch zu etwas Positivem kippt vom Ergebnis her, dann fühlt es sich zumindest positiv an, wenn du hinten raus noch einen machst, die Chance war noch da", resümierte Hoffenheims Kapitän, "aber ob das verdient gewesen wäre, wahrscheinlich eher nicht. Es ist ärgerlich, das Spiel war zu offen - von mir aus die letzten fünf Minuten, aber es war sehr lange so." Also setzte sich die Negativserie gegen seinen Ex-Klub fort, der nun schon fünf Spiele in Folge in Sinsheim nicht mehr verloren hat. "Freiburg zeigt uns jedes Mal auf, was wir verbessern müssen", ärgert sich Baumann, "daran müssen wir arbeiten, damit wir weniger zulassen."

Nun hat sich Hoffenheim zuletzt massiv verstärkt in der Abwehr, dennoch hakt es weiter in der Defensive. Vor einem Jahr waren Stanley Nsoki und Ozan Kabak dazugestoßen. Während der Franzose derzeit überhaupt keine Rolle spielt, zeigte der Türke gegen Freiburg die beste Leistung der letzten Reihe, erzielte entschlossen mit dem schwachen linken Fuß den Anschlusstreffer und rette gleich zweimal in höchster Not vor der eigenen Torlinie. Doch weder der im Winter geholte John Anthony Brooks noch Neuzugang Attila Szalai konnten die Erwartungen erfüllen. Szalai erwischte ein sehr unglückliches Bundesligadebüt. Angeschossen vom unsauber klärenden Brooks fälschte der Ungar den Ball ohne Reaktionsmöglichkeit zum 0:1 ins eigene Tor ab. Und vor dem 0:2 war Szalai mehr damit beschäftigt, einen Freistoß zu provozieren, als wirkungsvoll zu verteidigen und musste zur Pause Kevin Vogt weichen.

Baumann wollte die auch vom VAR überprüfte Szene nicht abschließend bewerten, "aber ich hätte gerne, dass wir es davor schon regeln, das ist mein Anspruch, da müssen wir hinkommen", so Baumann, der Szalai aber in Schutz nahm: "Es lief unglücklich, aber damit kommt er schon klar. Ein geiler Typ und ein guter Junge, wir werden noch große Freude an ihm haben, er ist ja erst ein paar Wochen da". Insgesamt aber werden sich die Hoffenheimer im Spiel gegen den Ball schleunigst steigern müssen.