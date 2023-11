Baumann verlängert gleich um zwei Jahre: "Sein Trainingsfleiß ist legendär"

Wann verlängert Oliver Baumann? Das hatte der kicker am 30. Oktober gefragt. Die Antwort des Hoffenheimer Torhüters folgte an diesem Donnerstag.

Es kam, wie der kicker prognostiziert hatte: Oliver Baumann hat seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert, und zwar gleich um zwei weitere Jahre. Bis 2026 also läuft nun der Kontrakt des mittlerweile 33-Jährigen, der bereits im zehnten Jahr als Nummer 1 im Hoffenheimer Tor steht und mittlerweile zum Kapitän sowie zur Vereinsikone aufgestiegen ist.

Mit diesem neuen Vertrag wird die Bindung zwischen Baumann und der TSG weiter vertieft und sein Status als Hoffenheimer Rekordspieler zusätzlich zementiert und ausgebaut. Sein ärgster "Konkurrent" und langjähriger Teamkollege, Sebastian Rudy, hatte seine aktive Karriere zuletzt nach insgesamt 327 Einsätzen für die Kraichgauer beendet. Baumann ist jetzt schon bei 342 Pflichtspielen für Hoffenheim angelangt und wird wohl im Laufe der neuen Vertragslaufzeit die 400er-Marke angreifen.

Ohnehin ist Baumann die Konstanz in Person. Zählt man seine ersten vier Jahre als Stammkeeper seines Stammvereins SC Freiburg hinzu, addieren sich die Vereinspartien schon auf 489, in der Bundesliga hat seither kein anderer Spieler mehr Spiele absolviert.

"Als Torhüter immer wieder neu erfunden"

"Oliver Baumann ist nicht nur Identifikationsfigur und Rekordspieler unseres Vereins, sondern auch ein Vorbild und Musterprofi, der mit seinen konstant starken Leistungen ein absoluter Erfolgsgarant für die TSG war und ist", sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen. "Aus diesem Grund freuen wir uns umso mehr, dass unser gemeinsamer Weg in die zweite Dekade geht. Das ist im Profi-Fußball und diesen schnelllebigen Zeiten ein außergewöhnlich starkes Zeichen. Es zeigt gegenseitige Wertschätzung und ein tiefes Vertrauen. In neun unserer bisher 16 Spielzeiten in der Bundesliga hieß die unumstrittene Nummer 1 der TSG Oliver Baumann. Nichts verdeutlicht die Leistungsfähigkeit, Konstanz und Bedeutung dieses Spielers für den Klub und die jeweiligen Teams mehr."

Obwohl er sich "als Torhüter immer wieder neu erfunden" habe, sei sich Baumann "stets treu geblieben", schwärmt Rosen. "Sein Trainingsfleiß ist legendär, mit einer nahezu unerschöpflichen Anzahl an neuen Übungen bringt er dabei aber nicht nur sich auf ein höheres Level. Eine Reihe junger Torhüter sind an seiner Seite gewachsen."

Baumann fühlt sich "enorm wertgeschätzt"

"Der Verein", so Baumann selbst, "ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen, ich fühle mich hier nicht nur von den Verantwortlichen, sondern auch den Fans enorm wertgeschätzt. Meine enge Verbundenheit gilt aber nicht nur der TSG Hoffenheim, sondern auch der gesamten Rhein-Neckar-Region, in der ich mich mit meiner Familie sehr wohlfühle. Ich bin in Hoffenheim zum deutschen Nationalspieler gereift (mehrmals berufen, aber noch kein Länderspiel, Anm. d. Red.) und habe hier unter anderem bereits international in der Europa League und Champions League gespielt. Wir haben als Team in den vergangenen Jahren viel erreicht und ich bin überzeugt davon, dass wir eine spannende, gemeinsame Zukunft vor uns haben - wenn wir weiterhin so an einem Strang ziehen."

Von Altersmüdigkeit ist jedenfalls keine Spur. Baumann spielt aktuell eine seiner stärksten Spielzeiten, war schon dreimal bester Hoffenheimer, hielt die TSG mehrfach im Spiel und in den Punkten, wehrte dabei auch schon zwei Elfmeter ab und sicherte die beiden 3:2-Auswärtserfolge in Heidenheim und zuletzt in Stuttgart. Deshalb dürfte nicht nur, aber vor allem Cheftrainer Pellegrino Matarazzo erfreut sein, weiter auf seinen Kapitän bauen zu können.