Baumann und die düstere Werder-Realität: "… dann wird es uns nicht mehr geben"

Werder Bremen setzt seine Negativentwicklung auch als Zweitligist fort. Erst das Ausscheiden im DFB-Pokal, nun die empfindliche 1:4-Heimpleite gegen Paderborn. Ein Wiederaufstieg - der ja ohnehin nicht als Ziel ausgegeben wurde - wird so wirklich nicht zum Thema. Zumal sich bei den Neuzugängen noch immer nichts getan hat.

Zumindest etwas Bewegung war diesbezüglich eigentlich schon für die vergangene Woche angekündigt worden. So lautete zumindest der Wunsch von Sportchef Frank Baumann, den er auch für die neue Woche noch mal erneuert. Eine Garantie, dass es diesmal klappt mit einem Transferabschluss, gibt es allerdings weiterhin nicht. Es könne ebenso gut auch sein, dass es noch zehn Tage dauert, bis ein Wechsel zu Stande kommen wird, sagte Baumann, denn: "Wenn es nicht passt, werden wir den Spieler nicht kaufen."

"Baumann raus"-Rufe im Weserstadion

Der 45-Jährige steht einmal mehr und nicht zuletzt wegen des Bremer Transferstaus auf der Zugangsseite in der Kritik, was am Sonntag insbesondere anhand von "Baumann raus"-Rufen im Weserstadion mehrfach deutlich zu vernehmen war. Dass die Fans in dem Geschäftsführer Sport einen Schuldigen gefunden haben wollen, liegt einigermaßen nahe und hält Baumann "speziell heutzutage" für nicht unüblich. Das ändere jedoch nichts an seiner Herangehensweise auf dem Transfermarkt, nun in Aktionismus zu verfallen. "Wir werden das tun, wovon wir überzeugt sind", erklärte er.

Noch bleiben ihm rund zwei Wochen Zeit, bis das Wechselfenster schließt. In diesen Zeitraum fallen auch die nächsten Zweitligaspiele gegen den Karlsruher SC am Samstag und am Sonntag darauf gegen Hansa Rostock. Gut möglich also, dass man bei den Bremern auch weiterhin "den einen oder anderen sportlichen Abstrich" machen muss, wie Baumann sagt - weil Trainer Markus Anfang so lange noch immer mit einem unfertigen Kader arbeiten muss.

Baumann: "Der Wiederaufstieg ist nicht das erste Thema"

Wer also davon ausgegangen ist, dass bei der von den Verantwortlichen zigfach geäußerten Zielsetzung "Wiederaufbau vor Wiederaufstieg" vielleicht doch etwas vertauscht worden ist, dem sollte spätestens die Paderborn-Pleite vor Augen führen, dass dem wirklich nicht so ist. Zumal Baumann noch einmal betonte: "Der Wiederaufstieg ist nicht das erste Thema. Wir wollen etwas aufbauen." Das brauche Geduld und Zeit - und klingt bereits jetzt nach einem Übergangsjahr in der 2. Liga.

Dass Baumann auf dem Transfermarkt gerne offensiver handeln würde, deutet er mehrfach an - er kann es aufgrund eines vom Verein aufgetürmten negativen Eigenkapitals in Höhe von 30 Millionen Euro jedoch einfach nicht. "Ich weiß nicht, wie oft wir das kommunizieren sollen, dass die wirtschaftliche Gesundung, das Überleben an erster Stelle steht." Zumal der SV Werder Bremen, der "im letzten Jahr mehrmals auf der Intensivstation lag", trotz der bislang vollzogenen Abgänge von Ludwig Augustinsson, Josh Sargent, Johannes Eggestein oder Milot Rashica bei den wirtschaftlichen Vorgaben "nach wie vor nicht am Ziel" sei.

Eredivisie-Torschützenkönig Giakoumakis steht auf Werders Liste

Den größten finanziellen Druck erklärte Baumann zwar erst einmal für entwichen, zumal jenes Ziel auch noch in der Winter-Transferperiode erreicht werden könnte. Doch wenn Bremens Sportchef bei seinen Planungen die Zwänge der Gehaltseinsparungen und Transferüberschüsse "komplett außer Acht lassen würde, wird es uns sehr schnell nicht mehr geben". Bleibt die Frage, ob diese Rahmenbedingungen einen Transfer von Sturm-Kandidat und Eredivisie-Torschützenkönig Georgios Giakoumakis von VVV-Venlo ermöglichen, an dem Werder "ernsthaft interessiert" sei, wie Venlo-Geschäftsführer Marco Bogers gegenüber "De Limburger" bestätigte. Als Ablöse werden etwa zwei Millionen Euro gehandelt.