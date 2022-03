Baumann überholt auch Adler

Mit tollen Paraden sicherte Hoffenheims Torwart Oliver Baumann (31) das Remis gegen München, erreicht eine neue Bestmarke und hat seinen nächsten Rekord schon im Visier.

Das war ein Spiel so ganz nach seinem Geschmack. "Es gab einiges zu tun für mich, aber das hat richtig Spaß gemacht", freute sich Oliver Baumann nach dem 1:1 am Samstag gegen den FC Bayern München, "schön, dass wir den Zuschauern so etwas bieten konnten. Es ist schön, dass die Hütte nach langer Zeit wieder voll ist, dafür spielen wir - und davon lebt der Sport. Wir haben extrem mutig gespielt. Es gab Chancen auf beiden Seiten, aber das Unentschieden ist gerecht." Das sah der Gegner freilich etwas anders, schließlich boten sich den Münchnern die Mehrzahl und auch die klareren Torchancen. "Aus meiner Sicht waren wir vielleicht etwas näher an dem Sieg", ordnete es Bayern-Trainer und Hoffenheims Ex-Coach Julian Nagelsmann ein, "aber das Unentschieden ist nicht total unverdient."

An diesem Bonuspunkt für die Kraichgauer hatte Baumann einen enormen Anteil. Der 31-Jährige, der in Abwesenheit von Benjamin Hübner (COVID-19) die TSG als Kapitän anführte, erwischte einen Sahnetag und verhinderte mit tollen Reaktionen und Parade gleich mehrfach weitere Münchner Treffer. Baumann lenkte Thomas Müllers Versuch (42.) ebenso um den Pfosten wie später noch spektakulärer den von Leroy Sané (55.). Auch Serge Gnabrys Volleyschuss (9.) entschärfte er und fischte später nach Stefan Poschs Rettungstat den Ball gerade noch vor Robert Lewandowski weg, der ihn sonst über die Linie gedrückt hätte (72.).

Rekord: Baumann zum 37. Mal "Spieler des Spiels" beim kicker

Zwar hatte sich Baumann beim 1:1 insgesamt bereits zum 19. Mal von Münchens Torjäger überwinden lassen müssen, als der Pole eine Ecke unter die Latte wuchtete, dennoch durfte sich Baumann am Ende als Garant des Hoffenheimer Punktgewinnes feiern lassen: Zum insgesamt 37. Mal kürte der kicker den Hoffenheimer Schlussmann zum "Spieler des Spiels", damit führt Baumann die Rangliste der Torhüter in der 1995 eingeführten Kategorie nunmehr alleine vor dem bereits im fußballerischen Ruhestand befindlichen René Adler an. Lewandowski führt übrigens die Gesamtwertung an: der Bayernstar verbuchte in seiner Karriere die meiste Auszeichnungen und wurde bereits 59-mal zum "Spieler des Spiels" gekürt.

Auch so schon war es ein rundum gelungener Tag für Baumann, der mit dem einen oder anderen riskanten Pass in der Spieleröffnung aber auch das eigene Tor gefährdete. Ein Anspiel etwa auf Angelo Stiller hatte Münchens Jamal Musiala erahnt, den Ball abgefangen, Baumann umkurvt, aber nur das Außennetz getroffen.

Dennoch wäre aber sogar ein Hoffenheimer Sieg möglich gewesen, hätte Andrej Kramaric seine vor der Partie verkündete Vertragsverlängerung bis 2025 mit dem 2:1 gekrönt. Doch der Kroate konnte die Hereingabe des eingewechselten Jacob Bruun Larsen nicht ausreichend platzieren und scheiterte an Nationalkeeper Manuel Neuer (79.).

100. Sieg bei Hoffenheim steht für den Keeper bevor

Also muss Baumann noch etwas warten bis zu seiner nächsten Bestmarke, die er aber fest im Visier hat: Mit dem nächsten Dreier könnte er als erster TSG-Profi überhaupt die Marke von 100 Siegen knacken. Dabei liegt er noch vor Hoffenheims Rekordspieler Sebastian Rudy, der in bislang 268 Einsätzen auf 94 Erfolge kommt.