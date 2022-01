Baumann über Vertragsgespräche: "Wir sind mittendrin"

Frank Baumann kann sich vorstellen, auch über das Saisonende hinaus weiterhin als Sportchef des SV Werder Bremen tätig zu sein. Sein Vertrag läuft aus, die Gespräche im Hintergrund laufen.

Weitere Treffen zwischen Baumann und dem Werder-Aufsichtsrat stehen noch aus, bis mit einer Entscheidung in dieser Angelegenheit zu rechnen ist. Dass es noch in dieser Woche dazu kommen könnte, ist trotz einer gewissen Dynamik eher unwahrscheinlich; zumindest in den nächsten zwei, drei Tagen ist noch nicht davon auszugehen. Doch man wolle "es auch nicht ewig hinziehen", so der 46-Jährige.

"Wir sind mittendrin", sagt Bremens Sportchef also über die Vertragsgespräche, in denen es bislang aufgrund der neuen Besetzung des Aufsichtsrats "insbesondere um eine inhaltliche und strategische Ausrichtung" geht. Diese Abstimmung sei laut Baumann "für beide Seiten sehr wichtig". Wahrscheinlich sogar wichtiger als Zahlen und die Vertragslaufzeit, die bislang weniger Teil der Gespräche waren - an der eine weitere Zusammenarbeit am Ende aber wohl nicht scheitern würde.

Derweil vermittelt Baumann am vorletzten Tag der aktuellen Wechselperiode weiterhin Transfer-Zurückhaltung. "Was unseren Kader angeht, wird wenig bis nichts passieren", so der Sportchef, ohne jedoch endgültig auszuschließen, am Montag doch noch mal unerwartet aktiv zu werden, "wenn wir uns dadurch verbessern können". Dass der Bremer Mannschaft ein neuer Impuls durch die Verpflichtung eines Spielers guttun würde, sieht er angesichts der jüngsten sportlichen Entwicklung nicht für notwendig. Werder gewann die vergangenen fünf Zweitligaspiele in Serie.