Baumann über Keita-Deal: "Wir haben nichts Verrücktes gemacht"

Bei der Verpflichtung von Naby Keita hat sich der SV Werder Bremen gegen finanzstärkere Konkurrenz durchgesetzt - ohne die eigenen wirtschaftlichen Zielvorgaben zu gefährden.

Eines schickt Frank Baumann zu Beginn des Gesprächs vorneweg: "Es ist nicht zu erwarten, dass wir jetzt immer Spieler dieser Kategorie verpflichten können". Mit dem Transfer von Naby Keita sei die Messlatte in dieser Hinsicht schon "sehr hoch" gelegt worden, sagt der Sportchef des SV Werder Bremen. Zumal der Bundesligist im Werben um den Mittelfeldspieler zahlreiche andere Klubs hinter sich ließ, um den ablösefreien Deal abzuschließen, nachdem der Vertrag des 28-Jährigen beim FC Liverpool ausgelaufen war.

Die weiteren vier, fünf Topklubs aus der Premier League ausgenommen, bestand auch aus England Interesse an dem Nationalspieler Guineas, aber auch in Spanien und Italien - von Vereinen, die in internationalen Wettbewerben vertreten sind. Ebenso an Keita dran war ein für den Europapokal qualifizierter Klub aus Deutschland. Im Winter plante indes RB Leipzig eine Rückholaktion des Spielers, der den Klub 2018 für 60 Millionen Euro verlassen hatte - doch Liverpool-Coach Jürgen Klopp wollte ihn seinerzeit nicht ziehen lassen.

Baumann: "Das Finanzielle war zweitrangig"

Werder gab nun sicherlich nicht das wirtschaftlich lukrativste Angebot für ihn ab, "das Finanzielle war in dem Fall eher zweitrangig", sagt Baumann: "Naby und seinem Umfeld ging es darum: Was passt sportlich und vom Umfeld? Wo kann er sich wohlfühlen, wo seine Stärken auf den Platz bringen?" Die Bremer konnten den Spieler von einem Wechsel überzeugen - ohne ins finanzielle Risiko gehen zu müssen und das Gehaltsgefüge zu sprengen. "Es ist nichts Verrücktes, was wir gemacht haben und passt in die Zielvorgaben, was das Gehaltsbudget betrifft", erklärt der Sportchef. Einer der Topverdiener wird er trotzdem im Klub.

Auswirkungen auf den Transferüberschuss, den Werder angesichts von Verbindlichkeiten von etwa 38 Millionen Euro in diesem Sommer erwirtschaften muss, bestehen keine - dieser verbleibt unverändert. "Aber da sind wir in ja in einer ähnlichen Situation wie viele andere Vereine in der Bundesliga auch", betont Baumann.

Auch mit Keita: Keine andere Werder-Zielsetzung

Der 47-Jährige möchte die Keita-Verpflichtung indes ungern als Kampfansage an derlei Klubs verstanden wissen will: "Wir haben eine Chance genutzt, die sich uns aufgetan hat, einen Spieler für uns zu gewinnen, der in den letzten Jahren in der Champions League gespielt hat - und darüber sind wir happy. Aber mehr ist es dann auch nicht", so Baumann: "Es ist nicht so, dass wir direkt mit einer anderen Zielsetzung in die Saison gehen werden." Die hieß in der abgelaufenen Spielzeit: Klassenerhalt.