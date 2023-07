Baumann über Füllkrug-Angebot: "Dass wir uns strecken, ist ganz klar"

Sportchef Frank Baumann hat sich am Samstagnachmittag zu den aktuell relevanten Personalien beim SV Werder Bremen geäußert: Niclas Füllkrug, natürlich - aber auch den Abgangs-Kandidaten Niklas Schmidt und Lee Buchanan.

Aus dem Bremer Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) berichtet Tim Lüddecke

Die meisten Fragen, die Frank Baumann am Samstag noch vor dem Testspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Toulouse beantwortete, galten wie immer: Niclas Füllkrug. Der weiterhin unsichere Verbleib des Nationalspielers stellt das beherrschende Thema beim Bundesligisten dar, wenngleich der 30-Jährige noch bis 2025 an der Weser unter Vertrag steht.

Doch ein unlängst neu abgegebenes Angebot des Klubs für eine vorzeitige Verlängerung zu angepassten Konditionen wird Füllkrug nicht annehmen; der Angreifer hatte seine Zukunft kürzlich auch weiter offengelassen. Nun erneuert Baumann jedenfalls den Wunsch, mit dem Bundesliga-Torschützenkönig in eine gemeinsame Zukunft zu gehen: "Niclas ist ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler für uns, deshalb gibt es sportlich keine zwei Meinungen, dass wir ihn sportlich sehr gerne behalten würden."

Füllkrug: Werder will nach Leistung bezahlen

Allerdings wäre da auch noch die finanzielle Sicht der Dinge: Füllkrug ist einer jener ausgewählten Spieler im Bremer Kader, mit dem sich in diesem Sommer eine stattliche Ablösesumme generieren ließe. Außerdem geht es natürlich um die gehaltlichen Vorstellungen, die beim ersten Angebot noch weit auseinanderlagen. In der Branche wird die Wertschätzung für einen Spieler ja gewöhnlich in derlei wirtschaftlichen Parametern ausgedrückt.

Ob Werder in dieser Hinsicht also noch mal nachbessern werde, dazu äußert sich der Sportchef nicht konkret, sagt jedoch: "Dass wir uns sehr strecken, um Niclas vom einem Verbleib zu überzeugen, ist ganz klar. Aber dass wir auch wirtschaftliche Grenzen haben, ist auch bekannt." Es sei schon Werders Anspruch, nach Leistung zu bezahlen, erklärt Baumann: "Niclas hat in den letzten zwei Jahren sehr viel dazu beigetragen, dass wir erfolgreich waren, und dementsprechend ist das Angebot auch gestaltet."

Schmidt-Abgang? "Er hat noch keine Entscheidung getroffen"

Grundsätzlich sei die Wertschätzung für den Nationalspieler in Bremen enorm, "das brauchen wir nicht betonen", so der 47-Jährige: "Niclas kam 2019 aus einer Verletzung heraus und für viel Geld - wir haben ihn in schweren Zeiten unterschützt. Zudem brauchen wir ebenso nicht zu betonen, dass Niclas sich mit Werder absolut identifiziert." Der Sportchef glaubt: "Beide Seiten können sich eine Vertragsverlängerung vorstellen."

Ein Verbleib von Niklas Schmidt hingegen ist weiter fraglich. Baumann bestätigte das Interesse und ein konkretes Angebot aus Toulouse für den Mittelfeldspieler, schränkte jedoch ein: "Da sind wir noch nicht bei einer Einigung, sondern noch ein Stück auseinander. Wir müssen sehen, was sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt." Zumal der Spieler "auch noch keine finale Entscheidung getroffen hat, ob er Werder verlassen möchte."

Baumann über Buchanan: "Wenn der Preis stimmen würde…"

Ebenfalls im Raum steht ein Abgang von Lee Buchanan. Mehrere Klubs aus England würden konkretes Interesse zeigen, Baumann nannte nun die Bedingungen für einen Wechsel: "Auch da ist es so, dass wir finanziell unsere Vorstellungen haben, die noch nicht erfüllt sind. Andererseits bräuchten wir auch auf dieser Position dann Ersatz, bevor wir einen Spieler gehen lassen." Denkbar sei sowohl eine Leihe („Wir glauben an das Potenzial von Lee“) - aber auch ein Verkauf, erläuterte der Bremer Sportchef: "Wenn der Preis stimmen würde, würden wir auch einen festen Transfer nicht ausschließen."