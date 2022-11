Baumann über Frankfurter Offensivwirbel: "Das war Wahnsinn"

Nach konzentriertem Beginn sorgte ein Ausrutscher der Hoffenheimer für die Frankfurter Führung. Danach waren Oliver Baumann und Co. gegen den Offensivwirbel der Eintracht über weite Strecken nur noch in der Zuschauerrolle.

"Die ersten vier, fünf Minuten waren wir richtig gut im Spiel", sagte Hoffenheims Christoph Baumgartner nach der Partie gegen Frankfurt (2:4) am "Sky"-Mikrofon. Die TSG ließ den Ball gut laufen, die Eintracht war selten an der Kugel - dann änderte eine Situation aber alles.

"Auf einmal rutschen wir aus und dann überrennen sie uns. Das war Wahnsinn", staunte Keeper Oliver Baumann, der bis zur 29. Minute dreimal hinter sich greifen musste. Die Kraichgauer "hatten kaum Zugriff" und "sind gar nicht hinterhergekommen". Die Eintracht spielte sich hingegen in einen Rausch und zerlegte die TSG-Defensive nach Belieben.

Baumgartner machte in dieser Phase beim Gegner mehr "Speed", "individuelle Klasse", "Cleverness" aus - alles, was den Hoffenheimern an diesem Mittwochabend in Frankfurt abging. Gegen die Kombinationen von Mario Götze, Jesper Lindström und Randal Kolo Muani waren die Gäste meist nur Zuschauer. "Die spielen einen Doppelpass - bumm, ein Mann Überzahl. Weil sie uns überlaufen, weil wir nicht da sind", haderte Baumann.

Baumgartner und der Frankfurter Rasen

Und noch etwas anderes fehlte Hoffenheim: die Standfestigkeit. Der Ausrutscher vom überforderten und zur Hälfte ausgewechselten Eduardo Quaresma, der zum 0:1 führte, war nicht die einzige Situation, in der ein Hoffenheimer den Halt verlor. Für Baumgartner ein unzufriedenstellender Zustand: "Sensationelles Stadion mit sensationellen Fans, aber mit einem katastrophalen Platz. Das ist für Bundesliga-Verhältnisse Wahnsinn." Der österreichische Nationalspieler lenkte aber ein: "Aber das geht Frankfurt ja genauso. Von dem her darf das keine Ausrede sein."

Trotz aller Probleme in der ersten Hälfte brachte Baumgartner sein Team noch vor der Pause auf 1:3 und Ozan Kabak 30 Sekunden nach Wiederanpfiff sogar bis auf ein Tor wieder heran. Für Baumann ein Zeichen, dass "von der Moral" alles gepasst hat, aber "dann kriegst du wieder einen" - und diesmal erholte sich die TSG nicht mehr. Im Gegenteil, Frankfurt hätte durchaus noch höher gewinnen können.

"Nicht nervös werden"

Nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge wollte Baumann dennoch nicht alles schlecht sehen: "Wir dürfen jetzt nicht nervös werden, auf keinen Fall. Das wäre jetzt der größte Fehler." Auch wenn die Punktausbeute natürlich unzufriedenstellend sei. Nach 14 Spielen liegt die TSG mit 18 Punkten auf dem 10. Rang.

Damit die Punktausbeute wieder besser wird, fordert der Keeper: "Wir müssen uns noch mehr entwickeln - und vielleicht auch schneller entwickeln." Bis zum nächsten Spiel (Samstag, 15.30 Uhr gegen Wolfsburg) ist die Entwicklungszeit sehr kurz, bis zum übernächsten (21. Januar, 15.30 Uhr bei Union Berlin) durch die lange WM-Pause womöglich etwas länger - zumindest für die Hoffenheimer, die in Katar nicht dabei sind.