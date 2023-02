Baumann sauer: "Wir kriegen abartige Tore, das geht mir auf den Sack"

Nach dem Pokal-Aus in Leipzig und der Fortsetzung der Negativserie schlägt Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann Alarm.

Der erste Schuss aufs Tor - drin. Kommt Oliver Baumann ziemlich bekannt vor. Ebenso wie die Episode nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 am Mittwochabend. "Wir kommen zurück und fressen wieder ein Tor", fühlte sich Hoffenheims Torhüter an den identischen Spielfilm am Samstag davor gegen Gladbach (1:4 ) erinnert, "das geht schon eine ganze Weile so, viel zu lange, das darf nicht mehr sein."

Das Pokal-Aus reiht sich ein in die nun schon bedenklich lange Negativserie der Hoffenheimer, die nun neun Pflichtspiele in Folge sieglos sind. Der letzte Erfolg gelang im Pokal in der 2. Runde Mitte Oktober gegen Schalke (5:1). Vier Tage davor hatten die gebeutelten Kraichgauer den letzten Dreier in der Liga eingefahren, ebenfalls gegen Schalke (3:0).

Wir müssen uns entwickeln, denn wir sind fast nur am Verlieren. Oliver Baumann

In der Tabelle ist die TSG gefährlich abgerutscht und steht nun ohne jegliches Erfolgserlebnis vor dem eminent wichtigen und richtungsweisenden Kellerduell beim VfL Bochum, der nur drei Zähler zurück auf dem Relegationsplatz lauert. "Jetzt kommt ein extrem wichtiges Spiel, wir müssen total aufpassen, wir sind quasi im Abstiegskampf, wir sind da unten drin und müssen da schnellstmöglich wieder raus", warnte der Kapitän und schimpfte: "Wir müssen uns entwickeln, denn wir sind fast nur am Verlieren, das geht mir auf den Sack, das müssen wir abstellen", so der 32-Jährige, "teilweise kriegen wir abartige Tore, wir kriegen sie zu einfach, das müssen wir extremst schnell abstellen, sonst kommen wir richtig in Schwierigkeiten."

Wie so oft landete auch in Leipzig gleich der erste Versuch des Gegners im Netz. Ihlas Bebou hatte Emil Forsberg Geleitschutz gewährt, statt den Schweden ernsthaft am Abschluss zu hindern. Und nach dem Anschlusstor durch Kasper Dolbergs Premierentreffer für die TSG dauerte es nicht lange bis zum Knockout. "Wir waren mutig und ordentlich im Spiel, aber ein Pass in die Schnittstelle und Werner steht vor mir und knallt ihn in den Winkel, das ist abartig und enttäuschend", haderte Baumann. Grundsätzlich sei "die Mannschaft auf jeden Fall intakt."

Debütant Delaney: "Der schöne Fußball kommt später"

Nur zwei Tage nach seiner Verpflichtung debütierte in der zweiten Halbzeit Bundesliga-Rückkehrer Thomas Delaney , der ebenso wie Dolberg bis Sommer vom FC Sevilla ausgeliehen ist. "Ich will mit Intensität und Leidenschaft dem Verein helfen", erklärte der 32-Jährige, der schnell erkannte, dass "Selbstvertrauen fehlt und Körpersprache, der schöne Fußball kommt später."

Es braucht dringend ein Erfolgserlebnis, doch dazu fehlt der TSG einfach die nötige Stabilität, die konnten auch Delaney und der vorige Woche noch von Benfica Lissabon geholte John Anthony Brooks nicht generieren. "Wir dürfen trotzdem nicht verrückt machen, aber es ist an der Zeit, jetzt kommt ein extrem wichtiges Spiel. Wir brauchen Entwicklung und Sicherheit, indem wir wenig zulassen", fordert Baumann, "es tut uns gut, dass die beiden da sind, damit Erfahrung dazu kommt." Nicht so unwichtig im Abstiegskampf