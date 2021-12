Baumann: "Kein Problem, wenn Spieler den Aufstieg als Ziel ausgeben"

Durch den dritten Sieg im dritten Spiel unter Trainer Ole Werner hat der SV Werder Bremen den Rückstand auf den Relegationsplatz auf einen Punkt verringert. Der Sportchef lobt - und bestärkt die Profis in ihren persönlichen Ambitionen.

Frank Baumann hatte seine erste öffentliche Bewertung von Ole Werner als neuem Trainer des SV Werder Bremen im kleinen Journalistenkreis gerade abgeschlossen, da räusperte er sich. Mit einem hinter der FFP2-Maske verborgenen Grinsen hatte er noch etwas hinzuzufügen: "Das ist jetzt die Messlatte, dass der Punkteschnitt auch in der Rückrunde so bestehen bleibt." Drei Spiele unter Werner, drei Siege für Werder - daran könnte sich der Bremer Sportchef also offenbar gewöhnen.

Wie lange die bislang tadellose Serie auch im Jahr 2022 Bestand haben kann, wird sich zeigen. Die Vorzeichen stehen jedenfalls günstig, in der nun bevorstehenden Winterpause wird Werner die Möglichkeit bekommen, noch mal etwas intensiver auf seine Mannschaft einzuwirken. Anfang Januar fliegt Werder für eine Woche ins Trainingslager nach Murcia.

Dabei klappte schon jetzt vieles erstaunlich gut: Die Bremer dominierten die Spiele gegen Aue, Regensburg und nun Hannover - durch einen spielerisch weitgehend strukturierten Vortrag von hinten nach vorne. Das hohe Pressing führte zu hohen Ballgewinnen. Und zu elf Toren in drei Spielen.

Werner "ein kleines Stück euphorisch"

Läuft für ihn: Ole Werner. imago images/Nordphoto

Kein Grund zu übermäßiger Euphorie jedoch für Werner. "Mit dem Begriff allein kann ich nichts anfangen", sagt der Coach, "aber wenn Euphorie dazu führt, dass wir positiv und mit Selbstbewusstsein an die Dinge rangehen, dann habe ich da nichts gegen. Dann bin ich vielleicht auch selbst ein ganz kleines Stück euphorisch."

Sportchef Baumann führt die jüngste Entwicklung unter Werner zwar auch auf "seine Herangehensweise in den ersten Tagen" zurück, allerdings auch auf die Mannschaft, die sich rund um das Aus von Ex-Coach Markus Anfang "gefunden" habe.

Dass Werner die ähnliche Spielweise seines Vorgängers fortführen konnte, sei ebenfalls "hilfreich" gewesen - und doch lobt er den 33-Jährigen explizit: "Ole hat das gut und souverän gemacht. Die Mannschaft hat sehr schnell gemerkt, dass er gut vermitteln kann. Das ist auch eine Stärke von ihm", so Baumann, "es ist immer wichtig ist, dass man durch Ergebnisse das Vertrauen und die Überzeugung in einen Weg stärkt. Das hat ganz gut geklappt."

Führt dieser Weg am Ende also womöglich doch noch zum Wiederaufstieg? "Es ist schön, dass wir wieder in Reichweite des Relegationsplatzes sind", erklärt Baumann, verweist aber auch auf den noch größeren Abstand zum Tabellenersten FC St. Pauli (sieben Punkte) und -zweiten SV Darmstadt 98 (sechs). Es ist jedenfalls gut möglich, dass Werder mit einem angepassten Saisonziel in die Spiele im Jahr 2021 startet. Intern werde man darüber beraten; bislang hatte man sich von anvisierten Platzierungen zum Ende der Spielzeit vollkommen frei gemacht.

Baumann: "Ist sicherlich nicht negativ"

Doch nachdem zuletzt bereits mehrere Bremer Spieler ihre Ambitionen offen ausgesprochen haben, bestärkt der Werder-Sportchef dieses Vorgehen nun: "Wir wollen ambitioniert sein und wollen ambitionierte Spieler haben. Deswegen ist es auch kein Problem, wenn immer mehr Spieler den Aufstieg als das Ziel ausgeben. Das ist sicherlich nicht negativ", findet Baumann: "Wichtig ist, dass sie daran auch arbeiten." Das sieht übrigens auch Werner so, der den Fokus weiterhin auf die "Arbeit und Entwicklung" legen will. Die Latte liegt nach drei Siegen - wie erwähnt - ziemlich hoch.

