Baumann hofft weiter auf ein Länderspiel

Auf diese WM-Pause hätte Hoffenheims Routinier gerne verzichtet. Doch der Traum vom Debüt im deutschen Tor lebt weiter.

Immer mal wieder hatte Bundestrainer Hansi Flick auch den Hoffenheimer Schlussmann zu Lehrgängen der deutschen Nationalmannschaft eingeladen. Zuletzt war das noch im September der Fall, als sich Deutschlands Nummer 1 Manuel Neuer mit einem Corona-Befund aus dem Kreis der Nationalelf vorübergehend hatte verabschieden müssen. Doch zum Turnier waren dann alle vor Baumann positionierten Konkurrenten fit, neben Neuer als Nummer 1 auch dessen Stellvertreter Mar-André ter Stegen vom FC Barcelona und Eintracht Frankfurts Kevin Trapp.

Doch den Traum, irgendwann noch einmal in einem Länderspiel für Deutschland zum Einsatz zu kommen, den hat Baumann deswegen noch nicht aufgeben. Trotz seines fortgeschrittenen Alters von mittlerweile 32 Jahren. Spielen will er jedenfalls noch lange. "Aktuell habe ich mir keine Grenze gesetzt. Vielleicht spiele ich auch noch mit 38, 39", erklärt der TSG-Torhüter im Vereinsmagazin "Spielfeld", "vielleicht sage ich aber auch, ich setze mich irgendwann mal noch zwei Jahre auf die Bank und bringe den Jungen noch einiges bei und führe sie heran. Aber Stand jetzt bin ich noch viel zu ehrgeizig."

Man kann es gut so ausdrücken: Ich bin noch nicht fertig. Oliver Baumann

Und verfolgt seine Ziele vor allem, aber nicht nur auf Vereinsebene. "Ich will wieder mit der TSG international spielen und ein Länderspiel bestreiten", versichert Baumann, "da steht also noch kein konkreter Gedanke an ein Karriereende dahinter. Man kann es gut so ausdrücken: Ich bin noch nicht fertig."

Doch noch einmal für sein Land aufzulaufen, das hat sich der gebürtige Breisacher zur Abrundung seiner Karriere fest vorgenommen. "Das ist ein großer Wunsch von mir, der noch unerfüllt ist. In Deutschland haben wir so viele gute Torhüter, da ist es schon hart", erklärt Baumann, "selbst Marc-André ter Stegen, einer der besten Keeper der Welt, sitzt nur auf der Bank und kommt nicht an Manuel Neuer vorbei. So ist es nun mal. Für die Nation ist das natürlich top, für uns Torhüter nicht immer. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn Hansi Flick mich anruft. Wenn ich der Nationalmannschaft helfen kann, bin ich immer gern dabei."

Auch im Juniorenbereich hatten Baumanns Konkurrenten die Nase vorne

Doch zu einem Einsatz hat es bislang nicht gereicht. Länderspiele hatte Baumann bislang nur im U-Bereich verbucht. Insgesamt stand er 20-mal für Deutschland zwischen den Pfosten, das letzte von zehn Länderspielen für die deutsche U21 hatte Baumann vor neun Jahren im Rahmen der U-21-Europameisterschaft in Israel 2013 absolviert. Aber auch seinerzeit schon hatte sich der damalige Freiburger bereits hinter den Konkurrenten anstellen müssen. Während Neuer bereits im A-Team dominierte und auch ter Stegen schon aufgerückt war, hatten im U-Bereich Trapp und Bernd Leno die Nase vorne. Doch Trapp verpasste die U-21-EM wegen eines bei Werbeaufnahmen für den DFB erlittenen Handbruchs, also stand Leno in den Gruppenspielen gegen die Niederlande (2:3) und Spanien (0:1) zwischen den Pfosten. Im finalen Spiel der bereits ausgeschiedenen deutschen Mannschaft gegen Russland (2:1) hatte U-21-Coach Rainer Adrion dann Baumann einen Einsatz gegönnt. Es blieb sein letztes Länderspiel. Bislang …