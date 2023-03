Baumann hadert mit Spielglück: "Was soll ich noch sagen?"

Trotz ansprechender Leistung stand die TSG Hoffenheim in Freiburg am Ende mit leeren Händen da. Der Frust saß tief - und der Wendepunkt des Spiels war schnell gefunden.

In der Hinrunde war es das Duell zwischen Hoffenheim und Freiburg noch ein Spitzenspiel - am 7. Spieltag trennten sich beide Klubs 0:0 und standen danach beide auf einem Champions-League-Platz. Auf einem solchen befindet sich mittlerweile nur noch der SC Freiburg, während die Hoffenheimer einen Absturz sondergleichen hingelegt haben.

Nach dem 1:2 in Freiburg, der siebten Liganiederlage in Folge, findet sich die TSG auf dem letzten Tabellenplatz wieder und muss sich mehr denn je Sorgen um den Ligaverbleib machen. Dabei wäre im Breisgau durchaus etwas drin gewesen.

Auf Biegen und Brechen musst du hier einen Punkt mitnehmen. Oliver Baumann nach dem 1:2 in Freiburg

"Auf Biegen und Brechen musst du hier einen Punkt mitnehmen", sagte ein sichtlich niedergeschlagener Oliver Baumann nach Abpfiff bei DAZN. "Wir waren dran. Das Spiel war gut, wir waren stabil, hatten gute Akzente", blickte der Torhüter zurück und war zugleich ein wenig ratlos: "Was soll ich noch sagen?"

Zwei Dinge seien ursächlich für die Niederlage: fehlendes Spielglück und der Platzverweis für Ozan Kabak. Der Innenverteidiger hatte in der Schlussphase wegen einer Spielverzögerung eine völlig unnötige Gelbe Karte gesehen, in der Summe Gelb-Rot - und sein Team damit geschwächt. Baumann verriet dann auch, dass Trainer Pellegrino Matarazzo nach Spielende genau darauf hingewiesen habe. "Laut ihm müssen wir smart sein und dürfen das Spiel nicht zu zehnt beenden."

Wir haben uns nicht selber in die Bredouille gebracht - mit der Gelb-Roten-Karte dann schon. Oliver Baumann

Neben dem Platzverweis habe dann auch noch das "brutale Spielglück" der Freiburger zugeschlagen. Noah Weißhaupts Flanke zum 2:1 sei "perfekt" gekommen - "und dann fällt ihm (Ritsu Doan, Anm. d. Red.) der Ball vor den Fuß." Besonders schwer im Magen dürfte die Niederlage liegen, weil man eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht hatte.

"Freiburg hat viele Ideen mit dem Ball und verteidigt gut, dennoch war unser Spiel abgeklärt", stellte Baumann fest und sah im Grunde eine Leistungssteigerung zu den Auftritten zuletzt. "Wir haben uns nicht wie in den Vorwochen selber in die Bredouille gebracht", sagte der Torhüter und meinte damit, dass man spielerisch keine folgenschweren Fehler gemacht habe, nur um sich dann direkt wieder an den Platzverweis zu erinnern und festzustellen: "Mit der Gelb-Roten-Karte dann schon."

Die Ampelkarte war nicht nur für Baumann "definitiv der Knackpunt" des Spiels, auch Angelo Stiller verwies darauf. "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, meiner Meinung nach waren wir besser. Bitter, dass wir am Ende eine dumme Rote Karte kassieren." Kabak selbst wollte Stiller keine direkten Vorwürfe machen, stellte aber fest: "Fakt ist, dass wir ein Mann weniger waren."