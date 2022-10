Baumann: "Fühlt sich nicht nach einer Niederlage an"

Bis auf zwei gute Möglichkeiten brachte Hoffenheim das Tor von Bayern München nicht oft in Gefahr. Trotzdem nahm Keeper Oliver Baumann nach dem 0:2 viel Positives mit. Sorgen bereitet hingegen die verletzungsbedingte Auswechslung von Munas Dabbur.

Eigentlich war das Gefühl von Hoffenheims Oliver Baumann nach dem 0:2 gegen Bayern München "relativ positiv". Der TSG-Kapitän erklärte bei "Sky", dass sein Team ein "ordentliches Spiel gemacht" habe. Vor allem die ständige Einsatzbereitschaft und der Mut imponierte dem Keeper. "Es fühlt sich gar nicht so sehr nach einer Niederlage an. Aber wir nehmen halt nichts mit aus dem Spiel."

Zumindest keine Punkte, denn am Ende hatten die Kraichgauer, trotz "super Chancen" - Georginio Rutter und Grischa Prömel scheiterten kurz vor der Pause zweimal an Sven Ulreich - dem Rekordmeister zu wenig entgegenzusetzen.

Bayern befreit sich aus Hoffenheims Pressing

Die Bayern spielten sich vor allem in der ersten halben Stunde immer wieder clever aus den Pressing-Situationen der Hoffenheimer. Baumann verhinderte mit starken Paraden gegen Serge Gnabry (4., 23.) und bei einer Dreifachfachchance (20.) gegen Leon Goretzka und Kingsley Coman - Jamal Musialas Kopfball klärte der für den gesperrten Kevin Vogt in die Startelf gekommene Kevin Akpoguma - gar einen höheren Pausenrückstand als das 0:2.

Standardtreffer der Bayern verärgert und verwundert

Seinen Trainer André Breitenreiter ärgerte vor allem der erste Münchner Treffer, bei dem Musiala nach einer Kimmich-Ecke am langen Pfosten freistehend traf: "Da gibt es eine klare Zuteilung, das haben wir verpasst. Sowas darf natürlich nicht passieren gegen die Bayern."

Auch Baumann wunderte sich: "Du hast eigentlich relativ viel Zeit, um dich zu ordnen. Das haben wir nicht geschafft." Die Haupt-Fehlerquelle hatte der Keeper schnell ausgemacht: "Organisation und Kommunikation."

"Der Prozess ist richtig, es geht in die richtige Richtung"

Den Mut der ersten 45 Minuten hatte Hoffenheim auch nach dem Seitenwechsel nicht verloren, doch Baumann musste zugeben: "In der zweiten Halbzeit sind wir nicht durchgekommen. Das haben sie gut wegverteidigt." Was bleibt also nach einer Niederlage, die sich für Baumann nicht nach einer anfühlte? Zumindest eine Erkenntnis: "Der Prozess ist richtig, es geht in die richtige Richtung."

Munas Dabbur musste verletzt ausgewechselt werden. IMAGO/Sven Simon

Sorgen um Dabbur

Allerdings könnte das gute Gefühl noch getrübt werden. In Minute 74 rutschte Munas Dabbur ohne Gegnereinwirkung weg, fing sich mit dem Arm ab und zeigte sofort an, dass es nicht mehr weitergeht. Damit droht der TSG der nächste offensive Ausfall - Andrej Kramaric hatte 13 Minuten zuvor immerhin sein Comeback gefeiert. Nach Spielschluss stand noch ein Fragezeichen hinter der Schwere der Verletzung. "Wir müssen sehen, ob er längerfristig ausfällt. Er war schon angeschlagen, aber wollte unbedingt dabei sein", sagte Breitenreiter.