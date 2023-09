Baumann bricht den nächsten Rekord

Hoffenheims Nummer 1 untermauert seinen Status als Beständigkeit in Person. Nun bricht Oliver Baumann am Samstag den nächsten Rekord.

Gut gelaunt kehrte Oliver Baumann diese Woche von der deutschen Nationalmannschaft nach Hoffenheim zurück. Zum wiederholten Mal war der TSG-Keeper in den Länderspielkader berufen worden, auf seinen ersten Einsatz in der A-Mannschaft aber muss der 20-malige Juniorennationalspieler weiter warten.

Dafür bricht der 33-Jährige auf Vereinsebene einen Rekord nach dem anderen. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der nächste fällig. Beim Auswärtsspiel in Köln wird Baumann sein 300. Bundesligaspiel für die TSG absolvieren und als erster Hoffenheimer Profi diese Schallmauer durchbrechen. Und seine zehnte Saison im Kraichgau hat gerade erst begonnen. Zum Vergleich: Unter den derzeit aktiven Bundesligaspielern können nur sechs noch mehr Partien für ihren aktuellen Klub vorweisen.

Drei Spiele mehr auf dem Konto hat bislang Christian Günter vom SC Freiburg, wo einst auch Baumann seine Karriere begann. 319 hat Wolfsburgs Dauerbrenner Maximilian Arnold für den VfL auf dem Tacho und ist damit dem derzeit noch verletzten Manuel Neuer auf den Fersen, der 322-mal das Bayern-Tor in der 1. Liga hütete.

Gladbachs Patrick Hermann (343) liegt auf Rang drei nur eine Partie hinter Dortmunds Mats Hummels (344), das Ranking führt allerdings mit weitem Vorsprung Münchens Thomas Müller an, der bislang 445 Erstligaspiele für die Bayern absolvierte.

Da muss Baumann noch durchhalten. Allerdings liegt der gebürtige Breisacher in einer anderen Kategorie in Führung, wenn man auch Baumanns Freiburger Zeit einrechnet. Auch beim SC war der Keeper bereits vier Jahre lang die unumstrittene Nummer 1 gewesen, ehe er 2014 für fünf Millionen Euro nach Hoffenheim gewechselt war.

Baumann hat gerade mal 15 Spiele verpasst

Macht in Summe 13 komplette Spielzeiten, in denen Baumann gerade mal 15 Spiele verpasste. Kein anderer Spieler absolvierte in diesem Zeitraum so viele Bundesligapartien. 430 sind es mittlerweile, und in den ersten dreien dieser Saison stellte Baumann erneut seine Klasse und derzeitige Topform unter Beweis. Sowohl gegen seinen Ex-Klub Freiburg (1:2) als auch in Heidenheim (3:2) war Baumann jeweils der beste Spieler der Partie, hielt auch gegen Wolfsburg (3:1) gut und verbuchte bisher einen kicker-Notenschnitt von 1,83.

Zwar läuft sein Vertrag nach dieser Saison aus, viel spricht aber dafür, dass der Routinier alsbald ein weiteres Mal sein Engagement in Hoffenheim verlängern wird, vermutlich diesmal für mehr als nur ein Jahr wie zuletzt. Da könnten noch einige Rekorde purzeln und Jubiläen folgen. Bis zum 500. Pflichtspiel als Profi fehlen auch nur noch 19.