Baumann-Abgang? Bode: "Nicht Eins-zu-eins zu ersetzen"

Sportchef Frank Baumann wird den SV Werder Bremen am Saisonende verlassen. Die laufende Suche nach einem Nachfolger hält Marco Bode für eine Herausforderung - und hofft auf eine "gute Entscheidung".

Nach acht Jahren wird im kommenden Sommer jene Amtszeit von Frank Baumann beim SV Werder Bremen enden, die auch mit Marco Bode ihren Anfang fand. Als der Geschäftsführer Sport seinen Posten im Jahr 2016 antrat, stand der 54-Jährige seinerzeit dem Werder-Aufsichtsrat vor. "Wir haben Frank in den Job geholt, auf meine Initiative hin", so Bode, der wiederum zwischen 2014 und 2021 in dieser Funktion tätig war.

Bode: "Man muss auch ein bisschen verrückt sein"

Der ehemalige Vorsitzende dieses Gremiums sagt über den nach Saisonende bevorstehenden Abgang Baumanns: "Ich schätze ihn als Mensch, habe aber immer auch seine Kompetenz, seinen Einsatzwillen und seine Leidenschaft gesehen. Man muss in diesem Job auch ein bisschen verrückt sein und sehr viel Zeit aufwenden. Das hat Frank immer getan."

Aus Bodes Sicht habe der 48-Jährige in seiner Amtszeit "einen guten Job gemacht", trotz sportlicher "Aufs und Abs", so der Ex-Werderaner gegenüber dem kicker: "Insofern wird er fehlen, davon bin ich überzeugt." Unter Baumanns Führung stieg der Klub im Jahr 2021 erstmals nach 41 Jahren wieder in die 2. Liga ab und hatte aufgrund der Pandemie zudem enorme wirtschaftliche Widrigkeiten zu bewältigen; mittlerweile hat sich Werder sportlich wie finanziell wieder stabilisiert.

Baumann als "ein wichtiges Gesicht" bei Werder

"Am Ende ist Frank ja auch ein wichtiges Gesicht seit dann im nächsten Jahr acht Jahren", erklärt Bode und erinnert angesichts Baumanns zehnjährigem Wirken als Werder-Profi und Meisterspieler zwischen 1999 und 2009: "Wenn man noch die Spielerzeit dazu nimmt, ist er einfach unfassbar lange im Klub. Das ist nicht Eins-zu-eins so zu ersetzen."

Bei der Suche nach einem Nachfolger hofft der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende indes, "dass Werder eine gute Entscheidung hinbekommt". Bis Ende des ersten Quartals 2024 soll der Mann, der Baumanns Aufgabenbereich übernehmen wird, spätestens feststehen. Der Auswahlprozess hat jedoch längst begonnen.

Fritz als Baumann-Nachfolger? "Kann hineinwachsen"

Neben einer möglichen externen Lösung gehört mit Clemens Fritz als aktueller Leiter Profifußball auch ein interner Kandidat dazu, der sich in den kommenden Wochen und noch vor Jahresende dem Aufsichtsrat präsentieren wird. Bode würde dem 42-Jährigen die Baumann-Rolle jedenfalls zutrauen. "Sein Nachfolger, vielleicht ja Clemens Fritz, kann da sicherlich hineinwachsen", grundsätzlich betonte er aber auch: "Frank wird schon eine große Lücke hinterlassen."