Bauhaus vom Pech verfolgt: Keine Deutschland Tour wegen Corona

Pech für einen der besten deutschen Sprinter: Phil Bauhaus kann nicht an der Deutschland Tour teilnehmen.

Das Team Bahrain-Victorious teilte am Mittwoch wenige Stunden vor dem Start der Deutschland Tour mit, dass ein Corontatest bei Bauhaus positiv ist. Der deutsche Sprinter zeige aber nur milde Symptome. Bauhaus bewies in den letzten Wochen gute Form und konnte unter anderem eine Etappe bei der Polen-Rundfahrt für sich entscheiden.

Alle anderen Fahrer sowie Staff-Mitglieder sind dagegen negativ getestet worden. Auf eine Nachnominierung verzichtete Bahrain-Victorious, das Team vom Golf wird daher nur mit fünf Fahrern in den Prolog in Weimar am späten Mittwochnachmittag gehen. Mit dem Ausfall des deutschen Sprinters dürfte sich auch der Schwerpunkt geändert haben: Nun könnte das Gesamtklassement mit dem Spanier Peio Bilbao mehr in den Vordergrund rücken.

Die Deutschland Tour findet über fünf Tage bis kommenden Sonntag statt. Nach dem Prolog wird es über vier Etappen mit insgesamt 710 Kilometern nach Stuttgart gehen. Die Vorentscheidung dürfte am Samstag fallen, wenn die Bergankunft auf dem Schauinsland ansteht.