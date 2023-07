Bauhaus hatte eine Vorahnung: Sprinter muss aufgeben

Phil Bauhaus gehörte bei der Tour de France zu den Lichtblicken aus deutscher Sicht. Doch Paris wird er nicht mehr erreichen - auf der Königsetappe gingen ihm schon früh die Kräfte aus.

Mit seinen Kräften nach zweieinhalb Wochen Tour de France am Ende: Phil Bauhaus. picture alliance / Roth

Bauhaus ist auf der 17. Etappe der Tour de France, die über 5000 Höhenmeter im Profil hatte, ausgestiegen. Der Sprinter fuhr auf der extrem schweren Bergetappe nach Courchevel am Mittwoch schon nach dem ersten von insgesamt vier Anstiegen allein am Ende des Feldes.

Schnell war also klar, dass der 28-Jährige kaum in der Lage sein dürfte, noch im Rahmen des Zeitlimits das Ziel zu erreichen. Etwa 105 Kilometer vor dem Ziel gab der Bocholter schließlich auf.

"Das Schwerste, was ich bisher gemacht habe"

"Wenn ich rausfalle, wird es schwer", hatte Bauhaus bereits vor der Etappe mit Blick auf das Gruppetto eine Vorahnung, dass seine Reise vorzeitig zu Ende gehen könnte. Nach dem Einzelzeitfahren am Dienstag klagte Bauhaus bereits über große Müdigkeit und meinte: "Die Tour ist mit Abstand das Schwerste, was ich bisher gemacht habe."

Bei der aktuellen Tour müssen Vingegaard und Co. über 55.000 Höhenmeter bewältigen, allein am Mittwoch waren es rund 5400 Höhenmeter. So schwer war die Frankreich-Rundfahrt seit über zehn Jahren nicht mehr.

Bauhaus hatte in den Massensprints gleich mehrfach an einem Etappensieg geschnuppert und mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen auf sich aufmerksam gemacht. Den alles überragenden Jasper Philipsen zu schlagen, wäre zwar bei den verbliebenen Sprintankünften schwierig, aber nicht völlig unmöglich gewesen.

Zu Beginn der Tour sorgte Bauhaus noch für Schlagzeilen, weil er die ARD wegen ihrer Berichterstattung über sein Team Bahrain Victorious boykottierte und keine Interviews geben wollte. Nach einer Aussprache wurde dieser Zwist aber schnell zu den Akten gelegt.