Bauhaus gewinnt Polen-Auftakt - Burghardt erleidet Frakturen

Freud und Leid für deutsche Radprofis bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt. Während Phil Bauhaus triumphierte, muss Marcus Burghardt unters Messer.

Der 27-jährige Bocholter Bauhaus aus der Bahrain-Victorious-Mannschaft konnte sich am Montag nach 216 Kilometern von Lublin nach Chelm im Sprint vor dem Kolumbianer Alvaro Hodeg und den Franzosen Hugo Hofstetter durchsetzen. Durch seinen sechsten Saisonsieg konnte Bauhaus zugleich die Gesamtführung der siebentägigen WorldTour-Rundfahrt übernehmen.

Burghardt wird nochmal operiert

Mit Pech startet indes das deutsche Bora-hansgrohe-Team in das Rennen. Topsprinter Pascal Ackermann, der nach Saisonende zum Team UAE Team Emirates von Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar wechselt, stieg während der Etappe durch eine Erkältung geschwächt vom Rad. Sein Teamkollege Marcus Burghardt stürzte und musste das Rennen ebenfalls vorzeitig beenden. Wie der 38-Jährige via Twitter mitteilte, wird er sich wegen eines mehrfachen Bruches des rechen Handgelenks nach einem ersten Eingriff am Montag in Polen noch am heutigen Dienstag in Hamburg einer weiteren Operation unterziehen.

Das zweite Teilstück führt am Dienstag über 200,8 Kilometer von Zamosc nach Przemysl. Zu Ende geht das Rennen am Sonntag in Krakau.

