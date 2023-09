Bauermanns WM-Kolumne: Warum dieser WM-Triumph so beeindruckend ist

Dirk Bauermann (65) analysiert für den kicker die deutschen WM-Spiele. Der ehemalige Bundestrainer ist voller Anerkennung für den neuen Weltmeister - und erklärt, wieso dieser Triumph in vielerlei Hinsicht fantastisch ist.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat mit dem WM-Titel diese unfassbar beeindruckende Turnierleistung gekrönt. Durch den Triumph hat sie sich dabei nicht nur einen Platz in den Annalen unseres Sports gesichert, sie hat sich auch in die Herzen der Fans und der Öffentlichkeit gespielt.

Dieses Team steht für alles, was uns am Mannschaftssport so unglaublich fasziniert: Geschlossenheit, Mut, Kompaktheit, mentale Stärke und emotionale Kraft. Es verfügt über hochtalentierte, gut ausgebildete Spieler von Weltniveau, zum Beispiel Dennis Schröder und Franz Wanger. Vor allem aber zeichnet diese Mannschaft der totale kollektive Wille zum Erfolg aus, die Bereitschaft, persönliche Opfer zu bringen und das eigene Ego an den Hutständer zu hängen. Die Spieler haben alles getan, um über ihre Grenzen hinwegzugehen und das große Ziel, den WM-Titel, zu erreichen.

Auch die Serben haben ein großartiges Turnier gespielt. Sie haben unserer Mannschaft nochmal alles abverlangt. Nachdem beide Mannschaften in der ersten Hälfte ein Feuerwerk abgebrannt haben, wurde es in der zweiten Hälfte erwartungsgemäß schwieriger zu punkten und den Rhythmus zu finden.

Dennis Schröder hat auf überragende Weise übernommen

In solchen Momentan spielen die Nerven immer eine Rolle. Man beginnt über das nachzudenken, was zum Greifen nahe ist - aber was man auch noch verlieren kann. Das ist ganz normal. Dann benötigt eine Mannschaft Spieler, die die Erfahrung, Qualität und den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Das hat in der Schussphase insbesondere Dennis Schröder auf überragende Weise getan.

Den Gewinn des WM-Titels kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Der deutsche Basketball-Bund hat rund 250.000 Mitglieder. Die Leistung, auf solch kleiner Basis eine Mannschaft zu entwickeln, die die WM gewinnt, ist nicht zu übertreffen. Der Mannschaft, meinem hochgeschätzten Kollegen Gordon Herbert, seinen Assistenztrainern, dem Betreuerstab, der medizinischen Abteilung, die Franz Wagner rechtzeitig wieder einsatzfähig bekommen hat, und allen Verantwortlichen im Präsidium gelten meine allerherzlichsten Glückwünsche, mein Respekt und meine Anerkennung. Und ich glaube, dies im Namen aller deutschen Sportfans sagen zu dürfen.

Dirk Bauermann (65) hat mit der deutschen Nationalmannschaft um Dirk Nowitzki 2005 EM-Silber gewonnen und die DBB-Auswahl insgesamt gut acht Jahre gecoacht (WM 1994, 2003 bis 2011). Mit Leverkusen und Bamberg gewann Bauermann als Trainer unter anderem neun Deutsche Meistertitel. Mit Tunesien gewann er 2021 die Afrikameisterschaft. Inzwischen ist er wieder für den Deutschen Basketball-Bund als Koordinator im Nachwuchsbereich tätig.