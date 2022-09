Bauermanns EM-Kolumne: "Keine defensive Schwachstelle" nach "extrem bewegender Zeremonie"

Dirk Bauermann (64) analysiert für den kicker die deutschen EM-Spiele. In seiner ersten Kolumne nennt der frühere Bundestrainer den Schlüssel zum Auftaktsieg gegen Frankreich - und beschreibt seine Emotionen rund um Dirk Nowitzkis Trikot-Zeremonie.

Große Spiele gewinnt man über die Verteidigung. Die Jungs haben verstanden, wie man ein solches Turnier erfolgreich bestreitet: Geringe Fehlerquote und mutiges Spiel mit viel Ballbewegung vorne und hinten unangenehm sein, nichts Einfaches zulassen, und den Spielrhythmus über die Defensive kontrollieren. Der Schlüssel war vor allem eine gut organisierte, flexible Verteidigung, die die Franzosen immer in die Nähe einer ablaufenden 24-Sekunden-Wurfuhr und damit oft zu schlechten Abschlüssen gezwungen hat.

Ich bezweifle allerdings, dass die Franzosen ihren NBA-Center Rudy Gobert mit seiner Physis und Größe offensiv klug eingesetzt haben. Dieser Umstand hat es uns in der Verteidigung jedenfalls ein Stück leichter gemacht. Die Jungs haben in Blocksituationen viel gewechselt, die Gegenspieler übergeben und sich jedem Duell auch trotz mancher körperlichen Unterlegenheit mit viel Einsatz gestellt. Gegen das "Switchen" haben die Franzosen nie wirklich ein Mittel gefunden.

Eine Defensive ist immer nur so gut wie ihr schwächstes Glied, ein solches war am Donnerstagabend in Köln aber nicht zu erkennen, es gab keine Schwachstelle in der Verteidigung, was für die Ausgeglichenheit im Team auf hohem Niveau spricht. Der letztlich erfolgreich umgesetzte Plan, über 40 Minuten die Intensität hochzuhalten, wurde schon durch den Einsatz von zehn Spielern im ersten Viertel sichtbar.

Insgesamt war es eine sehr erfreuliche Leistung der Mannschaft nach der für mich extrem bewegenden Trikot-Zeremonie für Dirk. Keiner hat diese besondere Ehrung mehr verdient als er. Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Rede die perfekte Mischung aus Charakter, Menschlichkeit und sportlicher Weltklasse herausgestellt. Da kann ich aus eigener Erfahrung nur zu 100 Prozent zustimmen.

Dirk Bauermann (64) hat mit der deutschen Nationalmannschaft um Dirk Nowitzki 2005 EM-Silber gewonnen und die DBB-Auswahl insgesamt gut acht Jahre gecoacht (WM 1994, 2003 bis 2011). Mit Leverkusen und Bamberg gewann Bauermann als Trainer unter anderem neun Deutsche Meistertitel. Seit Februar 2020 ist er Nationaltrainer Tunesiens, gewann 2021 die Afrikameisterschaft - und hält Vorträge zu den Themen Erfolg, Motivation und Teambuilding.