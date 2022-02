Bauer wechselt im Sommer von Fürth nach Augsburg

Was der kicker bereits vor einigen Tagen exklusiv angekündigt hat, ist jetzt offiziell: Maximilian Bauer wechselt im Sommer von der SpVgg Greuther Fürth zum FC Augsburg.

Dieser Wechsel dürfte Fürth nicht gefallen. Denn Eigengewächs Bauer verlässt die Spielvereinigung im Sommer und der FC Augsburg muss nicht einmal eine Ablösesumme bezahlen, weil der Vertrag des Verteidigers nur noch bis zum Saisonende läuft. Der U-21-Nationalspieler erhält bei den Schwaben einen Vertrag bis 2027.

"Wir haben seinen Werdegang vom Nachwuchsspieler zum Bundesliga-Profi bei der SpVgg Greuther Fürth in den letzten Jahren intensiv verfolgt und sind überzeugt, dass er seine Entwicklung bei uns erfolgreich fortsetzen wird", wird FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter vom Klub zitiert.

Beim Kleeblatt hatte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi zwar versucht mit dem 21-Jährigen zu verlängern, doch der Youngster hatte da schon andere Pläne. "Die Verantwortlichen beim Kleeblatt haben sich lange und sehr intensiv bemüht zu verlängern, aber ich habe mich für diesen neuen Schritt am Saisonende entschieden", erklärte Bauer nach acht Jahren, die er in Fürth unter Vertrag stand. "Mit dem Wechsel möchte ich mich sportlich und persönlich weiterentwickeln. Der FCA bietet jungen Spielern hervorragende Möglichkeiten, sich sportlich zu etablieren."

Seinen Stammplatz hatte Bauer zuletzt allerdings beim Tabellenletzten verloren. Fürths Trainer Stefan Leitl setzte in der Viererkette innen auf Sebastian Griesbeck neben dem gesetzten Nick Viergever, dennoch kam er auch in allen drei Partien im Jahr 2022 als Joker zum Einsatz.

Auf den ersten Blick scheint der Kader von Augsburgs Trainer Markus Weinzierl im Abwehrzentrum mit den drei überdurchschnittlichen Spielern Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai und Reece Oxford gut aufgestellt. Doch zum einen hat das Verletzungspech in der Hinrunde stets mindestens einen, zeitweise sogar gleich alle drei Akteure außer Gefecht gesetzt, zum anderen ist es alles andere als gesichert, dass das Trio auch in der kommenden Saison in der Fuggerstadt spielt. Insbesondere für Uduokhai dürften im Sommer solvente Interessenten anklopfen, sofern der 24-Jährige nach längerer Verletzungspause direkt wieder an sein früheres Leistungsvermögen anknüpft.