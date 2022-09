Bauer über Führungsrolle in der U 21: "Es ist nicht nur mein Anspruch"

Für Augsburgs Innenverteidiger Maximilian Bauer stehen zwei Spiele mit der U-21-Nationalmannschaft gegen namhafte Gegner bevor. Der jüngste Erfolg über Bayern München stimmt den 22-Jährigen selbstbewusst.

Beinahe wäre es Maximilian Bauer gewesen, der beim überraschenden 1:0-Erfolg der Augsburger über den FC Bayern den Führungstreffer erzielte. Doch der mit aufgerückte Verteidiger setzte einen Kopfball knapp über den Querbalken (38.). "Ein bisschen ärgert es mich schon. Den muss ich auf jeden Fall machen", gab der FCA-Neuzugang im Rahmen einer Medienrunde bei der U-21-Nationalmannschaft zu. Ein Schmunzeln konnte er sich dabei allerdings nicht verkneifen, das ganz offensichtlich daher rührte, dass es auch ohne ein eigenes Tor zum Sieg gereicht hatte.

Dafür - und das ist als Innenverteidiger nun einmal nicht unerheblich - half Bauer, den Laden hinten dicht zu halten. So blieb die furiose Offensive des FC Bayern zum ersten Mal seit 87 Spielen in der Bundesliga ohne Torerfolg. "Es ist ein super Gefühl, mit einem Sieg gegen Bayern anzureisen. Das gibt auf jeden Fall eine breite Brust", sagte Bauer mit Blick auf die anstehenden Spiele im Dress der U-21-Nationalmannschaft.

Bauer will sich international mit den Besten messen

Der deutsche Nachwuchs trifft zunächst am Freitagabend (18.15 Uhr) in Magdeburg auf Frankreich und dann am Dienstag (20.45 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker) in Sheffield auf England. Die Vorfreude bei Bauer ist groß: "Man kann sich mit den international Besten in unserer Altersklasse messen und schauen, wo man selbst steht."

Schauen, wo er selbst im Gefüge der U-21-Nationalmannschaft steht, wird Bauer dabei zwangsläufig auch. Denn mit Hansi Flicks Nominierung von Armel Bella Kotschap für die A-Nationalmannschaft ist im Team von Antonio di Salvo eine Führungsrolle in der Innenverteidigung freigeworden. Ob der frühere Fürther plane, diese nun einzunehmen? "Natürlich ist es mein Anspruch, aber es ist ja nicht nur mein Anspruch. Ich glaube, jeder der hier ist, will spielen", deutete Bauer auf die Konkurrenz. Zuletzt hatten immer wieder auch Malick Thiaw (AC Mailand) und Marton Dardai (Hertha BSC) Spielanteile erhalten.

Am Ende sei es die Entscheidung des Trainers - und der suche die Gespräche mit seinen Spielern. "Das ist gar nicht einfach, wenn man sich nur alle zwei oder drei Monate mal sieht. Aber er macht es auf jeden Fall gut", bewertete Bauer die Arbeit von di Salvo. Unter seinem Coach kam er bei drei Länderspielen (insgesamt fünf für die U 21) zum Einsatz, bei den letzten beiden Partien in der EM-Qualifikation war er jedoch nicht im Kader berücksichtigt worden.

Diesmal stehen die Chancen besser für Bauer, der weiß, dass es sich über den Vereinsfußball zu empfehlen gilt und genau dies in dieser Saison bislang auch gelingt: "Ich habe, bis auf eines, alle Spiele über 90 Minuten gespielt und würde schon sagen, dass ich meine Leistung gebracht habe. So kann es gerne weitergehen." Dabei profitierte er allerdings auch von den Ausfällen in der FCA-Defensive um Felix Uduokhai (Syndesmoseriss) und Reece Oxford (Knie-OP).

Wie es um seine Situation bestellt ist, wenn die beiden gestandenen Bundesliga-Profis wieder an Bord sind, vermag Bauer nicht zu beurteilen. "Das ist dann auch wieder die Entscheidung vom Trainer." Mehr als seine Leistung zu bringen, könne er schließlich nicht.