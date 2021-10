Bauer kehrt zurück, Nielsen fehlt Fürth weiter

Drei Tage vor dem schwierigen Auswärtsspiel bei RB Leipzig lichtet sich für Trainer Stefan Leitl das Personalpuzzle.

Maximilian Bauer kehrt nach einer leichten Kopfverletzung in die Innenverteidigung zurück, Angreifer Havard Nielsen fehlt mit einer Blessur am Sprunggelenk dagegen auch am Samstag.

Hans Nunoo Sarpei ersetzte beim 0:1 gegen den VfL Bochum den verletzten Bauer. Zwangsläufig aus dem Team fallen muss der Defensivspezialist wegen Bauers Comeback nicht. Durch Paul Seguins Gelbsperre wird ein Platz im Mittelfeld frei. Für eine größtmögliche Stabilität im Zentrum könnte in Leipzig eine Doppelsechs mit einer Dreierreihe davor eine Überlegung sein. Neben dem gesetzten Sebastian Griesbeck wäre Sarpei eine von zwei Optionen auf der Doppelsechs. Die andere heißt Max Christiansen.

Nicht planen kann Leitl mit Havard Nielsen, den er aufgrund seiner Laufstärke sehr schätzt. Den Norweger plagen seit der Saisonvorbereitung Schmerzen im Sprunggelenk, eine Verstauchung. Der Offensivspieler soll die Blessur nun auskurieren, Leitl hofft auf seine Rückkehr beim Auswärtsspiel in Freiburg, eine Woche nach Leipzig.

Bringt Leitl in Leipzig eine Doppelsechs?

Sollte Leitl bei RB eine Doppelsechs bringen, stellt sich im 4-2-3-1 die Frage nach den Außenstürmern, die es im sonst praktiziertem 4-4-2 mit Raute so nicht gibt. Jeremy Dudziak und Jamie Leweling können diese Position mit Leben füllen, auch Kapitän Branimir Hrgota. Leitl wird nach den Trainingseindrücken entscheiden, an der Rolle seines Teams ändert jedwede Personalüberlegung nichts: Die SpVgg reist als krasser Außenseiter zum Champions-League-Teilnehmer.